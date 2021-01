Proseguono le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno: le trame provenienti dalla Turchia delle nuove puntate si concentrano sul personaggio di Emre Divit. Il fratello di Can, nel corso della soap, avrà una vera e propria evoluzione: da 'cattivo' passerà ad essere un genero prezioso per Mevkibe e Nihat, nonché affettuoso marito per Leyla. Emre dovrà affrontare, dopo la crisi personale che lo porterà a distaccarsi da Aylin per sempre, anche quella professionale. La partenza di Can provocherà il fallimento della Frikri Harika e il minore dei Divit si ritroverà disoccupato. Nonostante ciò, Emre si rimboccherà le maniche e troverà ben presto un lavoro che però non sarà soddisfacente per lui.

Emre alla ricerca di un impiego adatto a lui

Emre da ricco uomo da affari a disoccupato: dopo aver perso il suo ruolo di prestigio alla Frikri Harika, mentirà ai suoceri affermando di avere un nuovo lavoro. In realtà, il Divit passerà molto del suo tempo fuori dalla casa degli Aydin, dove si trasferirà momentaneamente con la moglie, per non dare nell'occhio e cercare una nuova occupazione. Emre, però, sarà costretto ben presto a rivelare la verità. Nihat e Mevkibe lo troveranno raggiungeranno in un ufficio dove il genero sta svolgendo un colloquio, e quest'ultimo dovrà ammettere di aver detto delle bugie affinché i genitori della sua amata Leyla non si preoccupassero.

I suoceri si mostreranno comprensivi e dopo aver parlato tra di loro decideranno di offrire un lavoro a Emre nella loro bottega. Il giovane accetterà mettendosi a disposizione di Nihat e Mevkibe ma ben presto capirà che quello non è il lavoro adatto a lui.

Infatti, Emre lascerà prestissimo la bottega, non prima di aver consigliato ad alcuni clienti di fare la spesa presso un moderno supermercato per risparmiare. A questo punto, per cercare di racimolare qualche soldo, Emre si recherà in una concessionaria d'auto per vendere la sua auto sportiva e qui qualcosa di particolare si verificherà.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Il fratello di Can diventa venditore d'auto

Infatti, Emre, in attesa di poter vendere la sua macchina ascolterà per caso la conversazione del padrone del negozio con un altro uomo. Il tizio in questione si mostrerà disperato per non essere riuscito a trovare un venditore capace. Emre, così, sfoderando tutte le sue capacità di uomo d'affari si metterà a disposizione di un compratore e in poche mosse riuscirà a vendere una bella auto, sotto gli occhi ammirati del padrone.

Emre otterrà ben presto il lavoro, che accetterà per poter finalmente sostenere economicamente Leyla, avendo inoltre espresso il desiderio di diventare ben presto genitore. Il fratello di Can, però, capirà che quell'impiego non fa per lui: il suo capo sarà molto esigente e le sue capacità di uomo d'affari non saranno prese in considerazione come lui avrebbe voluto. Per il momento Emre terrà il lavoro ma non passerà molto tempo prima che lui e la moglie cambieranno impiego per seguire le aspirazioni musicali di Leyla.