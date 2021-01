I telespettatori di DayDreamer - Le ali del sogno hanno fatto la conoscenza durante la prima serata del 7 gennaio di Yigit: il giovane editore si farà sempre più strada nella vita di Sanem, arrivando a sviluppare una vera e propria ossessione per l'aspirante scrittrice. Le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia svelano che il fratello di Polen, alleandosi con Huma, arriverà a compiere azioni riprovevoli fino a complottare con un commerciante per fare arrestare tutti i dipendenti della Fikri Harika. I piani di Yigit diventeranno sempre più subdoli.

Yigit si allea con un commerciante

Proseguono le anticipazioni di DayDreamer: le trame delle puntate provenienti dalla Turchia si concentrano sulla figura di Yigit.

Quest'ultimo, venuto a conoscenza dell'assenza di Sanem dall'agenzia e capendo che la giovane si trova con Can, andrà su tutte le furie e metterà a punto l'ennesimo piano malefico per far allontanare i due innamorati. Mentre i due protagonisti della soap saranno in barca, Yigit si recherà alla nuova Fikri Harika: i dipendenti saranno impegnati a creare un ordine di 20 creme senza l'aiuto di Sanem.

Yigit, allora, approfitterà della situazione per creare scompiglio e generare nuove tensioni tra Can e Sanem. Recandosi da un commerciante della zona, il signor Cemal, l'editore farà credere che l'agenzia pubblicitaria ha rubato il brevetto di creme appartenente alla moglie. Il commerciante sarà molto infastidito nell'apprendere questa falsa verità e non perderà tempo a denunciare per plagio tutti i collaboratori dell'agenzia di pubbliche relazioni.

I collaboratori della Fikri Harika in carcere

Arrivando in agenzia, la polizia troverà Deren, CeyCey e Muzaffer impegnati nella creazione delle creme e arresterà tutti, conducendo in carcere anche Aziz e Mihriban in quanto proprietari della tenuta in cui l'attività ha luogo. Il piano di Yigit sembrerà andare bene ma qualcosa, o meglio qualcuno, interverrà per salvare agenzia e collaboratori.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Bulut, amico di Sanem e tuttofare della tenuta che ospita la scrittrice, nonché la nuova Fikri Harika, metterà in mostra un nuovo aspetto di sé.

Bulut è laureato in legge e vestendo i panni di avvocato riuscirà a far scarcerare tutti dimostrandone l'innocenza. Frattanto, la gita in barca di Can e Sanem andrà molto bene: tra i due ragazzi la complicità sarà innegabile e Yigit dovrà fare alla fine i conti con la realtà.

Sanem, infatti, rendendosi conto che Yigit è troppo insistente nei suoi confronti, deciderà di distaccarsi da lui chiedendogli di non vedersi per un po' di tempo.