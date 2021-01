Domenica 10 gennaio, dalle ore 14 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, condotta come sempre da Mara Venier. L'appuntamento, che sarà il numero 18, potrà contare sulla presenza di svariati ospiti del mondo del cinema e della musica. Anche grazie a loro la conduttrice proverà a replicare i grandi ascolti ottenuti domenica 3 gennaio. In quella occasione lo show della domenica pomeriggio ha ottenuto una media di 3.600.000 spettatori, con uno share del 18,1%.

Tra gli ospiti Beppe Fiorello

Uno degli ospiti di punta per Mara Venier sarà Beppe Fiorello. L'attore, nel corso della sua intervista, presenterà Penso che un sogno così, la serata in omaggio di Domenico Modugno che andrà in onda lunedì 11 gennaio, a partire dalle 21:30 su Rai 1.

Il programma sarà un adattamento televisivo dello spettacolo teatrale che lo stesso Beppe Fiorello ha portato in giro per l'Italia, andando in scena per 300 serate. Numerosi gli ospiti che si avvicenderanno nel corso dello spettacolo: è atteso Rosario Fiorello, ma anche Eleonora Abbagnato (che si esibirà sulle note di una canzone scritta per Modugno da Pasolini), Paola Turci, Serena Rossi, Piefrancesco Favino e Francesca Chillemi.

Domenica In, si affronterà il tema Covid-19

Nel corso delle oltre tre ore di diretta Mara Venier parlerà anche dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19. In studio sarà presente il professor Francesco Le Foche, immunologo già ospite nelle scorse settimane nel salotto di Domenica In. L'esperto, poi, sarà il protagonista di un talk al quale prenderanno parte opinionisti e volti noti del mondo dello spettacolo.

Per quanto riguarda il mondo della musica, la conduttrice ospiterà Roberto Vecchioni, mentre per quanto concerne il mondo del cinema la protagonista sarà Sandra Milo. L'87enne, in questi giorni, sta portando avanti la sua battaglia su Instagram: ricevendo spesso dei messaggi, come da lei stessa definiti, "osceni", ha dichiarato che per evitare di "nascondersi", agli utenti bisognerebbe impedire l'anonimato.

Durante l'intervista, ovviamente, si parlerà della sua lunghissima carriera. Nel corso degli anni, infatti, ha lavorato con grandi registi cinematografici come Gabriele Salvatores e Federico Fellini. Infine, Mara Venier incontrerà Pierluigi Diaco, prossimamente protagonista della seconda serata di Rai 2 con il programma Ti sento.