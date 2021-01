I concorrenti del Grande Fratello Vip stanno portando avanti la loro avventura all'interno della casa più spiata d'Italia e in queste ultime ore hanno scoperto che il reality show durerà più del dovuto. Sebbene la produzione non abbia ancora confermato loro ufficialmente l'ennesimo prolungamento di questa quinta edizione, Tommaso ha intuito che il programma non terminerà l'8 febbraio prossimo e non l'ha presa per niente bene. Come lui anche gli altri concorrenti che sono presenti in casa dallo scorso settembre, i quali hanno ammesso di voler rifiutare un nuovo prolungamento.

Nuovo prolungamento per il GF Vip ed è polemica

Nel dettaglio, Alfonso Signorini aveva comunicato ai concorrenti del GF Vip che questa quinta edizione sarebbe terminata il prossimo 8 febbraio con la messa in onda della finalissima.

In queste ore, però, Mediaset ha fatto sapere di averci ripensato e sul sito Publitalia è stato confermato che il reality show saluterà il suo affezionato pubblico solo il 26 febbraio.

A dare qualche indizio ai concorrenti in merito a questo ennesimo prolungamento è stata Samantha De Grenet che ha mandato in crisi Tommaso, al punto che il ragazzo si è recato in confessionale per scoprire la verità dei fatti. Peccato, però, che la risposta degli autori non sia stata gradita a Zorzi che non ha nascosto la sua amarezza e il suo disappunto per questa situazione.

I concorrenti rifiutano l'ennesimo prolungamento del Grande Fratello Vip 5

Tommaso, infatti, senza troppi mezzi termini ha fatto sapere che lui non resisterebbe in casa oltre la data fissata dell'8 febbraio.

"Io non resisto" ha sbottato Zorzi. Il giovane influencer, quindi, sembra avere le idee molto chiare e questa volta non accetterebbe un nuovo prolungamento. Ad essere d'accordo con lui anche gli altri "vipponi" di questa edizione, tra i quali Stefania Orlando, Dayane Mello, Rosalinda Cannavò, Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

I concorrenti hanno ammesso che questa volta non andranno oltre e nel caso in cui dovessero comunicare loro la notizia del reale prolungamento di questo GF Vip direbbero chiaramente di 'no'.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Scatta la protesta social contro il reality

A supportarli, in queste ore, ci sono anche i fan del reality show Mediaset che si sono schierati contro la decisione Mediaset di andare avanti per tutto il mese di febbraio.

"Non sono cavie da laboratorio, sono persone" scrivono diversi utenti sui social network, dove è partita anche una petizione online per raccogliere firme e chiedere alla produzione di anticipare la data dell'ultima puntata all'8 febbraio.

Cosa succederà a questo punto? Gli autori convinceranno i concorrenti ad andare avanti fino al 26 febbraio? Lo scopriremo nelle prossime settimane.