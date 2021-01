Nella casa del Grande Fratello Vip gli animi si fanno sempre più tesi e tra i 'Vipponi', specie coloro che sono nella casa da settembre, la stanchezza è sempre più evidente. Nella giornata di sabato 16 gennaio, alcuni dei concorrenti (che in quel momento si trovavano in giardino) hanno avuto, però, una brutta sorpresa: qualcuno, giunto all'esterno della casa, ha infatti urlato che la finale del programma è stata ulteriormente rinviata. Originariamente, infatti, la finale sarebbe dovuta essere all'inizio di dicembre, data poi spostata all'8 di dicembre. Tale termine, ora, sarebbe stato ulteriormente rinviato e oggi la finale sarebbe prevista per il 26 febbraio: notizia, questa, non ancora ufficializzata dalla produzione.

Pierpaolo visibilmente scosso dopo la comunicazione

Nel momento in cui sono giunte le urla, nel giardino della casa vi erano tra concorrenti: Pierpaolo Petrelli, Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi. Una volta sentita la frase, Pierpaolo si è messo una mano davanti alla bocca, tradendo un evidente stupore. Giulia, che in un primo momento non ha compreso ciò che era stato detto, ha chiesto delucidazioni al suo compagno di reality. Maria Teresa, invece, ha ripetuto più volte a Pierpaolo "non adesso", chiedendo evidentemente di non ripetere in modo che, la produzione, non facesse partire la musica. Gli autori, infatti, cercano di impedire le comunicazioni tra i concorrenti e l'esterno e per questo, ogni qualvolta che qualcuno urla da fuori la casa, viene messa della musica ad alto volume.

Pierpaolo, comunque, ha alla fine comunicato la notizia alla Salemi. Al momento, nessuno dei tre inquilini ha parlato di quanto successo agli altri concorrenti: è probabile che, dal confessionale, sia stato chiesto loro di non avvisare i compagni.

🚨🚨 Fuori urlano che il programma finisce il 26 febbraio. Non è un'esercitazione. Ripeto, non è un'esercitazione #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/2Vje2kPwos — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 16, 2021

Il video è sparito dal sito Mediaset

Alcuni utenti hanno notato che il filmato dell'accaduto è stato cancellato dal sito Mediaset: nella regia "Un'ora fa", che permette di vedere le immagini in differita di un'ora, le immagini non sono infatti andate in onda.

Il programma ha dunque deciso di tagliare ciò che è avvenuto. Scelta, questa, che non è bastata a rendere virale il fatto: gli utenti, infatti, sono riusciti comunque a registrare le immagini, per poi pubblicarle sui social.

Nelle scorse ore, la notizia del possibile prolungamento del programma ha fatto andare su tutte le furie i fan del programma, che hanno reagito ideando l'hashtag #Noalprolungamentogf e parlando addirittura di "violenza psicologica" ai danni degli inquilini.

Negli ultimi giorni, numerosi concorrenti hanno avuto dei veri e propri crolli psicologici, come quello avuto dalla Ruta lo scorso 12 gennaio.