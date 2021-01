La puntata serale del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 4 gennaio, ha lasciato più di qualche strascico tra gli inquilini della casa. In particolare, a far discutere è il confronto, scandito da numerose offese e attacchi personali, tra Samantha De Grenet e Antonella Elia, opinionista del reality che, per l'occasione, è entrata in casa. Nel corso dello scontro, Elia ha affermato di vedere la concorrente ingrassata. Frase, questa, che ha profondamente scosso De Grenet, che dopo la puntata, sfogandosi con Orlando, ha raccontato di aver avuto un tumore che le ha, inevitabilmente, trasformato il corpo.

Samantha De Grenet contro Elia: 'Fa lo show con quello che per me è stato un problema enorme'

Nel corso dello sfogo con Stefania Orlando, Samantha De Grenet ha mostrato tutta la sua insofferenza nei confronti delle parole pronunciate da Antonella Elia. In primis, De Grenet ha affermato di essersi comportata "da signora", rimanendo sule sue senza urlare addosso alla Elia, che, dal canto suo, le ha detto "qualsiasi cosa". Successivamente, la concorrente ha parlato, anche se indirettamente, del tumore al seno che l'ha colpita nel 2018: "Non credo che tutti sappiano. Io ho parlato con Maria Teresa, con te (...). Non voglio stare a rimarcare una cosa mia, personale". Samantha, poi, ha affermato che, a differenza della Elia, non vuole utilizzare dei fatti gravi per sminuire la sua persona.

De Grenet, poi, ha accusato l'opinionista di essere entrata in casa e di aver fatto uno show utilizzando un problema personale "enorme".

Stefania Orlando contro Antonella Elia: 'Offesa gratuita'

Samantha De Grenet, infine, ha parlato, indirettamente, dei problemi che le cure anti-tumorali le hanno causato. In particolare, ha affermato di aver avuto per mesi difficoltà a guardarsi allo specchio, in quanto non si riconosceva e, per questo, preferiva non vedersi.

A tali affermazioni, Orlando ha risposto asserendo che, tutti i coinquilini della casa, hanno giudicato esagerato il comportamento di Antonella. Stefania, poi, ha dichiarato che anche se la Elia non fosse a conoscenza del tumore, ciò che ha detto comunque "non è una cosa bella". Infine, Orlando si è augurata che l'opinionista non sapesse dei problemi di salute della De Grenet, concludendo con un emblematico "è stata gratuita".

Effettivamente, se si dà uno sguardo ai commenti degli utenti su Twitter, l'uscita della Elia non è piaciuta a molte persone. Alcuni hanno giudicato "esagerato" il comportamento dell'opinionista, chiedendone l'allontanamento dal programma. Nelle scorse settimane, una polemica simile si era verificata tra la stessa Elia ed Elisabetta Gregoraci, con quest'ultima che a più riprese accusò la showgirl per i suoi modi giudicati troppo aggressivi.