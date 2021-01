Nella soap opera Il Paradiso delle Signore ben presto Gabriella Rossi si troverà a scegliere tra Salvatore e Cosimo. Stando alle anticipazioni rilasciate sul web, il giovane Amato sarà disposto a fare qualunque cosa per impedire alla donna che ama di sposare Bergamini.

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15:55 su Rai1, rivelano che avrà un ruolo importante nella vicenda la cugina di Gabriella, ovvero Anna, la quale capirà i sentimenti della futura sposa e andrà a parlarne con Salvatore.

Anticipazioni 2021 Il Paradiso delle signore: Anna fa capire a Salvatore di avere ancora una possibilità con Gabriella

Nella puntate de Il Paradiso delle signore in onda prossimamente Gabriella (Ilaria Rossi) sarà indaffarata con i preparativi per il matrimonio con Cosimo (Alessandro Cosentini). Le anticipazioni del mese di febbraio 2021 rivelano che arriverà a Milano Anna, la cugina della stilista, pronta ad aiutarla nell'organizzazione del lieto evento. La ragazza, tra l'altro, sarà anche la testimone di nozze della Rossi e cercherà di supportarla in qualunque modo. Mentre saranno impegnate nei preparativi, Anna si accorgerà dello stato d'animo di Gabriella e capirà che il suo umore dipende dai sentimenti che prova ancora per Salvatore (Emanuel Caserio).

Convinta che i due dovrebbero parlare della situazione rimasta in sospeso, Anna si precipiterà dal figlio di Agnese e farà capire al barista di avere ancora una possibilità con l'ex fidanzata e, perciò, potrebbe fare un tentativo per riconciliarsi.

Gabriella indecisa se sposarsi o se tornare con Salvatore: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Secondo le anticipazioni relative alle puntate de Il Paradiso delle signore in onda prossimamente, il matrimonio tra Gabriella Rossi e Cosimo Bergamini resta un'incognita.

La futura sposa sarà pervasa dai dubbi, visto che prova ancora dei sentimenti verso l'ex fidanzato Salvatore. Quale scelta farà la giovane? Deciderà di passare il resto della sua vita con Cosimo oppure lo lascerà per tornare con Salvatore? Le anticipazioni diffuse sul web non svelano ancora come finirà la vicenda, ma si sa che la cugina della ragazza dirà al giovane barista che Gabriella è ancora indecisa, dandogli in questo modo un motivo in più per non mollare.

Stando agli spoiler rilasciati in rete, si apprende che la data del matrimonio sarebbe fissata per il 14 febbraio, ma Salvatore farà un gesto estremo per far saltare il matrimonio.