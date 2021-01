Il Festival di Sanremo 2021 continua ad essere travolto dalle polemiche e, in queste ultime ore, a finire nel mirino è stato il cantante Fedez che ha pubblicato sui suoi canali social un audio inedito del brano che sarà in gara alla prossima edizione della kermesse musicale. Il video caricato per sbaglio nelle stories del profilo Instagram del cantante, ha fatto subito il giro del web e della rete, al punto che in molti hanno chiesto addirittura di procedere con la squalifica immediata dalla gara. E, in queste ultime ore, a scendere in campo è stato anche il Codacons che ha chiesto l'esclusione immediata.

Bufera su Fedez a Sanremo 2021: il video del brano finisce sui social

Nel dettaglio, Fedez ha caricato per sbaglio su Instagram, un brevissimo video in cui si sentivano circa cinque secondi del suo brano inedito in gara al Festival di Sanremo 2021, con Francesca Michelin.

Il video è stato cancellato dal rapper nel giro di pochissimi secondi è diventato comunque virale sui social.

Cosa succederà a questo punto? Il regolamento della kermesse musicale è molto chiaro e, in questi casi, prevede anche la squalifica definitiva dalla gara.

I concorrenti del Festival, infatti, non possono in nessun modo far ascoltare in anteprima il pezzo che porteranno in gara prima che inizi ufficialmente la kermesse musicale che quest'anno sarà condotta da Amadeus.

Il brano della coppia Fedez-Francesca Michelin potrebbe essere squalificato da Sanremo

La produzione del Festival, però, fino a questo momento ancora non si è espressa sul da farsi: nonostante il grave errore compiuto da Fedez sui suoi canali social, non ci sono state comunicazioni ufficiali a proposito dei possibili provvedimenti che potrebbero essere presi nei confronti del cantante.

Come se non bastasse, però, a rincarare la dose nei confronti di Fedez è stato anche il Codacons, l'associazione che difende i diritti dei consumatori. In queste ultime ore, infatti, hanno espresso il loro disappunto per la situazione che si è venuta a creare.

Il Codacons chiede l'esclusione di Fedez da Sanremo 2021

"Esclusione immediata di Fedez da Sanremo, o denunceremo la Rai in procura": è questo il comunicato fatto dal Codacons che ha espresso la sua presa di posizione dura e netta nei confronti del rapper ma anche nei confronti della Rai.

E così la situazione diventa sempre più complicata: Fedez per il momento non ha commentato l'accaduto sui suoi canali social, dove è sempre attivissimo.

Quale sarà la decisione finale del direttore artistico di Sanremo 2021? Si procederà con la squalifica, come chiesto pure dal Codacons oppure no? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.