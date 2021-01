Il Paradiso delle Signore racconta le vicende delle famiglie della Milano degli anni '60 ed è sempre ricco di novità. Secondo le anticipazioni di mercoledì, 27 gennaio, Vittorio proporrà un nuovo lavoro a Giuseppe, ma l'uomo non prenderà affatto bene l'iniziativa dell'imprenditore. Intanto, Silvia avrà il forte sospetto che Clelia sia incinta, anche a causa delle voci che girano sul suo conto, ma non ne avrà la certezza. Gabriella e Cosimo rimanderanno le nozze, perché converranno insieme che non è il momento giusto per festeggiare. Infine, Umberto approfitterà della morte di Arturo per ribaltare la situazione a suo favore e mettere in difficoltà Cosimo.

Mercoledì 27 gennaio, Agnese e Giuseppe saranno convocati al Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di mercoledì 27 gennaio raccontano che dopo aver parlato con Beatrice, Vittorio seguirà il consiglio della cognata e convocherà Agnese e Giuseppe al grande magazzino. Il dottor Conti offrirà un lavoro al signor Amato, sperando che in questo modo la sarta possa tornare a lavorare in atelier senza avere problemi in famiglia, ma lui rifiuterà questa proposta, reagendo molto male. Nel frattempo, inizieranno a diffondersi delle voci di corridoio su Clelia, nonostante gli unici a sapere della sua gravidanza oltre a Luciano e Vittorio siano solo Federico e Stefania. Silvia e la zia Ernesta saranno molto preoccupate per la situazione, sebbene non abbiano la certezza che i pettegolezzi siano fondati.

Le due donne capiranno che se la capocommessa aspettasse un bambino, a pagarne le conseguenze potrebbe essere anche la famiglia Cattaneo. Luciano e Clelia, infatti, rischierebbero di andare contro la legge se dovesse emergere una gravidanza.

Cosimo Bergamini rimanderà le nozze con Gabriella e sarà messo con le spalle al muro da Umberto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 27 gennaio rivelano che, nella puntata che andrà in onda mercoledì, Gabriella e Cosimo rifletteranno sul loro matrimonio, ormai alle porte.

Alla luce del grave lutto che ha colpito la famiglia Bergamini, i due fidanzati penseranno che la cosa migliore da fare sia rimandare la data delle nozze ad un momento più felice, per poter festeggiare senza un peso sul cuore. Nel frattempo, Umberto Guarnieri studierà un modo per sfruttare a suo vantaggio la morte di Arturo ed approfitterà dell'improvviso decesso dell'imprenditore per ribaltare i suoi patti con il padre di Cosimo.

A quel punto, il fidanzato di Gabriella si sentirà messo con le spalle al muro e, suo malgrado, si troverà anche a dover affrontare la difficile vicenda finanziaria.