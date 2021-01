Con l'ingresso in casa Divit, nelle prossime puntate di DayDreamer in onda in Italia, Leyla entrerà ufficialmente a far parte della famiglia del marito, anche se la strada sarà sempre piena di ostacoli. Huma non le renderà la vita facile e non l'aiuterà, ovviamente, a farla sentire a suo agio nella nuova casa. Intanto l'aria di matrimonio manderà "fuori di testa" Muzaffer, che farà una proposta a dir poco inaspettata a Guliz.

Leyla si trasferisce definitivamente a casa dei Divit

Ormai a Leyla non resterà che vivere la sua nuova vita con Emre nella villa dei Divit, ma per lei non si prospetterà una vita facilissima, dove la suocera Huma proverà, in ogni modo, a metterle i bastoni tra le ruote.

In primis le consegnerà una lista di cose da fare, che secondo mamma Divit le consentiranno di entrare ufficialmente nella loro famiglia. Sarà una lista un po' bizzarra, in quanto Huma pretenderà che Leyla impari anche a ballare il valzer.

Anche quando arriverà nella casa dei Divit, Leyla non riceverà un'accoglienza degna di nota. Infatti, quando Can ed Emre si assenteranno un attimo, Huma parlerà con le sorelle Aydin e, in maniera non molto sottile, offenderà le loro origini, facendo notare soprattutto alla maggiore delle due che ormai non vive più nel suo quartiere e quindi si dovrà abituare agli alti standard di vita dei Divit. Delle affermazioni che non piaceranno alle ragazze ma che, per non provocare dei litigi tra Huma e figli, terranno per sé.

Can e Sanem si occuperanno di sbrigare le liste di Emre e Leyla

Leyla inizierà a sistemarsi a casa Divit, ma un problema di lavoro la costringerà a recarsi alla casa editrice e quindi non potrà fin da subito tener fede alle liste che le sono state assegnate sia dalla madre Mevkibe, che da Huma. Proprio quest'ultima, però, avrà una brillante idea: assegnare le due liste a Can e Sanem, per far sì che siano loro a sbrigare le faccende dei neo sposi.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Un gesto troppo buono per essere fatto da Huma: la perfida mamma Divit stara nuovamente escogitando qualcosa contro le sue nuore?

Muzaffer intraprendente: chiede improvvisamente a Guliz di sposarlo

Intanto l'atmosfera di fiori d'arancio, che ha invaso il quartiere di Sanem, manderà in visibilio Muzaffer, che è solito farsi completamente influenzare dai grandi cambiamenti.

Ormai preso completamente da Guliz, deciderà di fare improvvisamente il grande passo. Tutto elegante e con un mazzo di fiori in mano si recherà alla Fikri Harika, s'inginocchierà davanti a Guliz e le chiederà di sposarlo. La ragazza rimarrà sorpresa da tale proposta e non saprà cosa rispondergli, ma il ragazzo le lascerà il tempo necessario per pensarci.