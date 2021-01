Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni quotidiane de Il Paradiso delle signore. La TV Soap, attualmente, va in onda su Rai 1, dal lunedì al venerdì, alle 15:55.

L'episodio che andrà in onda il 2 febbraio 2021 sarà ricco di sorprese per tutti gli appassionati. In particolare, Federico parlerà con Umberto e riuscirà a convincerlo a tornare sui suoi passi, zia Ernesta vorrebbe che Luciano tornasse sotto il tetto coniugale e Pietro sarà felicissimo di vedere la madre più allegra e positiva. Intanto, Silvia affronterà Clelia per via della gravidanza e Vittorio inizierà a mettere in atto il suo piano per San Valentino.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni del 2 febbraio 2021: zia Ernesta vorrebbe che Luciano tornasse nella casa coniugale

Nella puntata del 2 febbraio, Federico riuscirà ad avere una grande influenza su Umberto. Sarà proprio questo che consentirà a Cosimo di avere una seconda possibilità. Umberto, infatti, spronato dalle parole di Federico, cambierà idea e tornerà sui suoi passi. La contessa Adelaide, scoperto l'accaduto, non sarà affatto contenta della situazione.

Nel frattempo, zia Ernesta sarà sempre più preoccupata per la posizione sociale della famiglia. Il suo obiettivo sarà quello di evitare uno scandalo legato alla gravidanza di Clelia. Per lei, l'unico modo per ridare vigore al loro buon nome sarà quello di convincere Luciano a tornare nella casa coniugale.

Spoiler de Il Paradiso delle signore del 2 febbraio: Armando e Rocco metteranno in pratica l'idea di Vittorio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Vittorio non starà più nella pelle per l'arrivo di San Valentino. Infatti, non vedrà l'ora di realizzare il suo progetto dedicato alla clientela. Armando e Rocco saranno ben lieti di ascoltare i dettagli del piano e di metterli in pratica, mentre Pietro non riuscirà a staccare gli occhi da sua madre.

Noterà un grande cambiamento in lei e sarà fiero di vederla così serena e allegra.

Anche Beatrice e Federico verranno a conoscenza dell'idea di Vittorio. Ne saranno felici?

Silvia rimprovererà Clelia per il suo comportamento

Nell'episodio del 2 febbraio de Il Paradiso delle signore, Clelia si troverà davanti a una questione molto complessa. Non solo dovrà affrontare la sua gravidanza, ma anche combattere contro i pettegolezzi della gente.

Silvia, di solito mite e pacata, non potrà fare a meno di rimproverarla per non aver cercato di mantenere segreta la cosa.

A questo punto, Clelia deciderà di fare una scelta che potrebbe cambiare, drasticamente, il suo futuro. Il prezzo da pagare, infatti, sarà davvero alto.