L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore su Rai 1 è confermato per tutto il 2021 e gli spoiler delle nuove puntate che saranno trasmesse rivelano che ci sarà spazio per tutte le novità che riguardano la coppia composta da Agnese e Armando. I due, infatti, che da poco avevano trovato la loro serenità e la felicità di stare insieme saranno costretti ad intraprendere due strade differenti a causa delle ingerenze da parte di Giuseppe, marito della donna, che è tornato di nuovo a Milano dopo un lungo periodo di assenza.

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 2021: Agnese e Armando si lasciano

Nel dettaglio, gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda nel corso del 2021 rivelano che la love story tra Armando e Agnese non sarà destinata a proseguire.

Con il ritorno stabile a Milano del consorte, la donna sarà costretta a mettere da parte il suo sentimento nei confronti di Armando e i due dovranno dirsi addio.

Ma addirittura la situazione potrebbe diventare ancora più pericolosa per Agnese: sembrerebbe, infatti, che con il passare delle puntate il comportamento di Giuseppe Amato comincerà a diventare sempre più preoccupante e al tempo stesso pericoloso.

A questo punto, quindi, non si esclude che possa essere proprio Giuseppe in persona a scoprire la tresca clandestina tra sua moglie e Armando e possa reagire in maniera negativa. Cosa succederà a quel punto? Quale sarà il comportamento di Giuseppe nei confronti di sua moglie e come reagirà Armando di fronte a questa rottura del rapporto con la donna?

Salvatore scopre la verità sulla lettera per Gabriella: Agnese nei guai?

Tanti i punti interrogativi che terranno banco nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore in programma durante il nuovo anno in prima visione assoluta su Rai 1. Ma per Agnese le sorprese non sono finite qui: la donna, infatti, verrà messa alle strette anche da suo figlio Salvatore.

Il ragazzo, infatti, scoprirà che la lettera scritta per Gabriella in realtà non è mai stata consegnata nelle mani della stilista e ovviamente non la prenderà bene.

Come si comporterà Agnese quando verrà fuori tutta la verità sul fatto che sia colpa sua se la lettera non è mai stata letta da Gabriella?

Marta ritorna da Vittorio: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 2021

Gli spoiler delle puntate de Il Paradiso delle signore in onda nel corso del 2021 in tv, inoltre, rivelano che ci sarà spazio anche per un graditissimo ritorno in scena. Trattasi di Marta, che tornerà nuovamente a Milano dopo essere stata per lungo tempo a Milano.

La donna potrà così riabbracciare suo marito Vittorio Conti ma soprattutto conoscere la nuova famiglia dell'uomo, composta da Beatrice e dai suoi due nipoti.