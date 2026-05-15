C’è chi guarda Uomini e Donne sperando di trovare l’amore e chi, onestamente, resta solo per godersi il teatrino senza sensi di colpa. La registrazione del 13 maggio (grazie sempre a Lorenzo Pugnaloni) lo conferma. Il Trono Over non è più un segmento, è un genere televisivo a sé. Un reality emotivo, con protagonisti over ma dinamiche adolescenziali. E sinceramente, nessuno ne vuole davvero fare a meno.

Cinzia Paolini al centro della bufera

Al centro della bufera c’è Cinzia Paolini. Quando Marco Troiani ricomparirà in scena, con tutto l’ardore di chi pensa di essere in un film d’amore turco, lei lo guarderà come si guarda un ex che ci mette in difficoltà davanti alle amiche: con tenerezza, certo, ma anche con indecisione.

Marco si dichiarerà senza riserve, pronto a cancellare ogni incomprensione, come raccontano le ultime anticipazioni. Lei lo ascolterà ma senza prendere una decisione. A quel punto, accadrà un evento mai accaduto nella storia di Uomini e donne.

Lo studio si svuota: rivoluzione o scena madre?

Dicevamo: arriverà il colpo di scena degno di un “mai successo prima”: tutto il parterre over insorgerà. Cavalieri e dame — gli stessi che fino a ieri litigavano per una cena o uno sguardo di troppo — uniti nella protesta come in un sindacato dei cuori infranti. Stanchi di una situazione “che non porta da nessuna parte”, decideranno di abbandonare lo studio. Una sorta di sciopero delle emozioni, una ribellione in paillettes.

Credo che in questa occasione il programma mostrerà la sua essenza più pura: un microcosmo dove l’orgoglio vale più del sentimento e la teatralità è la vera protagonista.

Addii, ritorni e applausi imprevisti

Cinzia, messa alle strette, deciderà dunque di uscire di scena. Finalmente — penseranno in molti — ma subito dopo rientrerà, portandosi dietro Marco, come in una telenovela dove l’orgoglio dura giusto il tempo di un collegamento pubblicitario. Commozione? Non penso.

Poi toccherà a Mario Lenti, che sceglierà di alzarsi e andare. Un gesto quasi simbolico, accolto da un applauso collettivo che diventerà più una liberazione che un saluto affettuoso. Perché se c’è una legge non scritta del Trono Over, è che chi esce per primo, almeno per qualche giorno, conquista la narrativa dell’eroe.

Gemma, la costante dell’universo

E mentre tutto si sgretola, chi chiuderà in bellezza la registrazione? Ovviamente Gemma Galgani. Nel caos generale, la regina eterna del programma conquisterà la scena con una sfilata vinta come se il mondo non fosse appena crollato intorno a lei. Gemma è l’unico personaggio televisivo in grado di attraversare ogni stagione del programma come una forza naturale: immutabile, imprevedibile, eppure sempre al centro.

Il Trono Over come specchio del pubblico

Ebbene sì: ridiamo, critichiamo, lanciamo meme su Facebook, ma nel profondo sappiamo che il Trono Over è lo specchio perfetto del pubblico che lo guarda. C’è chi si commuove per Marco, chi si irrita con Cinzia, chi applaude Mario solo per il gusto di vedere il caos.

E mentre tutto accade, Maria De Filippi resta il punto fermo: la calma nel caos, il sorriso paziente di chi sa che, a qualsiasi ora, il suo storico programma non tradirà mai la sua missione principale — mostrarci che l’amore, a qualsiasi età, è un campo minato dove nessuno ha voglia di smettere di camminare. Se qualcuno ancora si chiede perché il programma tenga incollati milioni di spettatori, la risposta è semplice: perché là dentro c’è tutto ciò che siamo — passioni, paure, vanità e la perenne speranza di essere amati, anche davanti a un pubblico che ti giudica.

E allora sì, ridiamoci sopra, ma ammettiamolo: Uomini e Donne è l’unico posto dove il colpo di scena non finisce mai… e dove, nonostante tutto, torneremo a guardare anche domani.