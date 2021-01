Il Grande Fratello Vip 5 chiuderà i battenti lunedì 1° marzo 2021, come annunciato dal padrone di casa Alfonso Signorini durante l'ultima puntata del reality Endemol, andata in onda lunedì 25 gennaio. Iniziato il 14 settembre dell'anno appena trascorso, quindi, il programma di Canale 5 sfiorerà i sei mesi di programmazione, un vero e proprio record per un Reality Show.

I concorrenti in gara sono undici, a cui si aggiungerà Alda D'Eusanio (Bilancia) venerdì 29 gennaio: Tommaso Zorzi e Giulia Salemi (Ariete), Maria Teresa Ruta (Toro), Andrea Zelletta (Cancro), Pierpaolo Pretelli (Leone), Andrea Zenga (Vergine), Samantha De Grenet (Scorpione), Rosalinda Cannavò (Sagittario), Stefania Orlando (Capricorno), Dayane Mello e Carlotta Dell'Isola (Pesci).

Il quadro astrale della serata conclusiva

Lunedì 1° marzo 2021 sul piano astrale la Luna risiederà nel segno della Bilancia, mentre Plutone sosterà sui gradi del Capricorno. Giove, Mercurio e Saturno stazioneranno nel segno dell'Acquario, nel frattempo Nettuno, il Sole e Venere si troveranno nel domicilio dei Pesci. Inoltre, Marte assieme ad Urano si troveranno nel segno del Toro ed il Nodo Lunare sarà in Gemelli.

Il Luminare notturno, intorno alla conclusione del programma, si troverà in decima dimora formando un trigono al binomio Giove-Mercurio. La decima casa, in questa occasione, simboleggia la voglia di emergere nel settore professionale nonché di costruirsi un immagine priva di etichette in tal senso. Tramite questi influssi, impreziositi dal sostegno saturniano d'Aria, il vincitore del GF Vip 5 potrebbe avvertire una viscerale voglia di mettere in evidenza i suoi veri talenti, senza quindi venire ricordato soltanto come il 1° classificato del reality.

Il Luminare diurno, invece, andrà in congiunzione al duetto Venere-Nettuno irradiando la terza casa astrologica. Tale dimora, nel caso specifico, potrebbe porre l'accento sui rapporti amicali o amorosi nati all'interno della casa più spiata d'Italia, facendoli divenire ancora più profondi e tangibili anche ai telespettatori più scettici. Un lato secondario, ma non meno importante, sarà presumibilmente legato ai rapporti col nucleo familiare di alcuni concorrenti interessati da tali influssi, che avranno buone chance di mettere finalmente una pietra sopra a ruggini pregresse.

Top & Flop

Particolarmente intricate le situazioni degli Ariete Tommaso Zorzi e Giulia Salemi i quali, seppur sostenuti dal duetto Giove-Saturno, dovranno fare i conti con un transito venusiano poco affine oltre che con la Luna in opposizione. Interessante la prospettiva del Cancro Andrea Zelletta, il quale riceverà il sostegno dei pianeti generazionali e potrebbe togliersi qualche soddisfazione desiderata da tempo.

I segni Fissi Pierpaolo Pretelli, Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet dovranno presumibilmente superare dei percorsi zeppi di ostacoli e tranelli per poter giungere all'agognata finale. Il Capricorno Stefania Orlando avrà, con ogni probabilità, l'opportunità di concludere il percorso in bellezza, però più dal punto di vista morale. Per il Vergine Andrea Zenga le possibilità di successo saranno ridotte al lumicino, e potrebbe essere uno degli inquilini che trarrà meno benefici dalla visibilità del programma. La Sagittario Rosalinda Cannavò terrà banco, c'è da scommetterci, sino alla fine sebbene sarà ben conscia che la sua fragilità emotiva debba essere smussata per avere qualche chance di vittoria. Menzione speciale per la Pesci Dayane Mello, la vera coccolata dal parterre planetario, che ha tutte le carte in regola per fare più che bene.

Infine, la Pesci Carlotta Dell'Isola potrebbe sfruttare la sua capacità di stare assieme agli altri, per scongiurare inimicizia ed arrivare più in fondo possibile. La outsider Bilancia Alda D'Eusanio, seppur entrando quasi a fine corsa, potrebbe divenire un'ottima spalla per qualche concorrente donna.

Top: Rosalinda Cannavò, Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli.

Flop: Andrea Zenga, Giulia Salemi, Samantha De Grenet.

Probabili vincitori: Dayane Mello, Tommaso Zorzi (più per il percorso a 360° che per la serata conclusiva), Andrea Zelletta.