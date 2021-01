Beatrice Buonocore non è la scelta di Davide Donadei a Uomini e donne, così come rivelano le anticipazioni sulla registrazione del 27 gennaio. Oggi, dopo la delusione, la corteggiatrice ha ricevuto il sostegno anche dell'ex tronista Jessica Antonini, mentre una gran fetta del pubblico ritiene che Beatrice sarà la prossima tronista del programma.

Beatrice nuova tronista di Uomini e donne? Il pubblico da casa ci spera

Le anticipazioni pubblicate sul web, fanno sapere che Davide Donadei ha scelto Chiara Rabbi. L'altra corteggiatrice Beatrice Buonocore ha dovuto incassare una cocente delusione. La ragazza in questi mesi, è entrata nel cuore del pubblico di Uomini e donne e in molti ora si augurano che Beatrice possa essere la nuova tronista di Maria De Filippi.

Beatrice ha trovato anche il sostegno di Jessica Antonini, la quale l'ha sorpresa con un post su Instagram.

Beatrice è la non scelta di Davide, per lei adesso il Trono di U&D?

Davide Donadei si è trovato in difficoltà nel momento in cui ha dovuto comunicare a Beatrice che non sarebbe stata lei la scelta. Questo è quello che riportano le anticipazioni sulla registrazione della scelta tenutasi il 27 gennaio. Sia Beatrice che Chiara hanno rappresentato uno splendido esempio di corteggiatrici, visto che non si sono mai attaccate nello studio di Uomini e donne. Anche per questo, non sembra così improbabile che Maria De Filippi possa offrire il Trono a Buonocore, così come era accaduto ad altri corteggiatori e corteggiatrici in passato. In attesa di conoscere la decisione della conduttrice in proposito, un'ex tronista del programma Jessica Antonini ha voluto sostenerla pubblicamente.

La delusione di Beatrice, arriva il sostegno di Jessica Antonini

Jessica è stata protagonista per poco tempo all'inizio di questa edizione di Uomini e donne. La sua è stata una scelta lampo, ma nonostante questo ha fatto in tempo ad affezionarsi a Beatrice. Sui social, l'ex tronista ha voluto supportare la giovane, scrivendole parole affettuose: "Io ho sempre visto una guerriera.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il tempo mi ha dimostrato che non mi sbagliavo" per poi aggiungere "sei uno spettacolo". La reazione al post di Jessica non si è fatta attendere e la giovane Bea ha siglato la loro amicizia con un cuore. Solo qualche giorno fa, la corteggiatrice, intervistata da U&D Magazine, si era detta convinta di non essere la scelta di Davide e così è stato. Ora non resta che attendere che Buonocore smaltisca la delusione per quanto accaduto per poi magari rivederla sul Trono di Uomini e donne.

In molti se lo augurano e forse Maria ascolterà le richieste del pubblico, dando una nuova opportunità alla giovane Beatrice.