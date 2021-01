La programmazione tv di stasera giovedì 28 gennaio si preannuncia ricca di appuntamenti sulle reti Rai e Mediaset.

Fra le varie proposte televisive per la prima serata, Rai 1 manda in onda la serie tv Che Dio ci aiuti (con protagonista Elena Sofia Ricci), mentre Canale 5 risponde con il film biografico sul cantante Elton John, dal titolo Rocketman. Gli amanti del calcio potranno invece guardare su Rai 2 il match Napoli-Spezia, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia.

La programmazione Rai di stasera 28 gennaio

Stasera, giovedì 28 gennaio, Rai 1 trasmette due episodi della fiction Che Dio ci aiuti, con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela.

Si tratterà della quinta puntata della sesta stagione della serie ambientata in un convento umbro: i due episodi in onda stasera si intitolano "Etichette" e "Prenditi cura di me".

Rai 2 trasmette in diretta la partita di calcio Napoli-Spezia, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 21 allo stadio "Diego Armando Maradona", in gara unica, quindi in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si giocheranno i tempi supplementari ed eventualmente (in caso di ulteriore parità) si procederebbe anche coi rigori. La vincente di questa sfida, se la vedrà poi in semifinale contro la Juventus.

Su Rai 3 va in onda, in prima tv, alle ore 21:20 il film Operation finale, pellicola di genere drammatico del 2018, ambientata 15 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando un gruppo di agenti segreti israeliani va in Argentina per catturare Adolf Eichmann, l'ex ufficiale nazista, considerato tra i maggiori responsabili dello sterminio degli ebrei.

Su Rai Movie alle ore 21:10 va in onda il film The Captive - Scomparsa, pellicola di genere drammatico del 2014, sulle vicende di un padre che non si arrende dopo otto anni dalla misteriosa sparizione della propria figlioletta.

La prima serata del 28 gennaio sui canali Mediaset

Stasera, giovedì 28 gennaio su Canale 5, dalle ore 21:20, va in onda - in prima tv - il film musicale biografico Rocketman, pellicola del 2019 che racconta la carriera del cantante britannico Elton John (interpretato da Taron Egerton), dalla giovinezza fino al raggiungimento del successo.

Italia 1 alle ore 21:20 trasmette la seconda puntata del programma La pupa e il secchione e viceversa, condotto da Andrea Pucci.

Alle ore 21:20 Rete 4 manda in onda Dritto e rovescio, programma di approfondimento politico condotto da Paolo Del Debbio, dove si parlerà dei possibili sviluppi istituzionali dopo le recenti dimissioni del governo Conte.

Su Cine34, il canale di Mediaset dedicato al Cinema, alle ore 21 va in onda il film Joan Lui - Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì, pellicola del 1985 con protagonista Adriano Celentano, nel cast c'è anche la moglie Claudia Mori.