Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, relative a questa drammatica storyline che andranno in onda dal 18 al 22 gennaio, alle 20:45 su Rai 3, raccontano che Michele chiederà a Silvia di recarsi in commissariato. Filippo Sartori e Serena, invece, si metteranno in contatto con la famiglia di Leonardo dopo che i due uomini riusciranno a fuggire dai loro rapitori.

Anticipazioni Un posto al sole dal 18 al 22 gennaio: Angela riceve una notizia, Filippo fugge dai rapitori

Nelle prossime puntate settimanali di Un posto al sole, Leonardo rischierà di compromettere il piano di fuga messo in atto da Filippo per scappare dai rapinatori.

Tuttavia Sartori riuscirà a ritornare a casa dopo una nottata rischiosa, mentre per Leonardo le cose non andranno altrettanto bene. Nel frattempo Cerruti affronterà Sarti con molta determinazione, ma otterrà risultati opposti a quelli che aveva immaginato. L'emittente editoriale di Radio Golfo 99 subirà dei cambiamenti nel momento in cui ritornerà Chiara, la quale causerà un po' di scompiglio. Malgrado ciò, Silvia continuerà a essere ottimista sul futuro lavorativo di Michele. Intanto Alex, la notte prima di partire in Spagna per lavoro, prenderà una scelta definitiva: lascerà Vittorio. Niko, oltre a chiedere aiuto a Giulia per mettere un freno alla continua invadenza di suo padre Renato, proverà a liberarsi anche del suo nuovo assistente.

Infine Angela riceverà un’importante notizia che potrebbe cambiare del tutto il suo futuro.

Un posto al sole, trame fino al 22 gennaio: Michele chiede a Silvia di rivolgersi alla polizia

Filippo e Serena decideranno di contattare i familiari di Leonardo dopo aver ottenuto delle rassicurazioni sul suo progresso clinico. Successivamente Sartori non riuscirà a non provare pena per Leonardo, il quale è rimasto solo.

Farai il vaccino contro il covid-19? Partecipa al sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Nel frattempo Michele comincerà a intuire che la collaborazione in radio con Chiara non sarà per niente facile: Silvia cercherà in tutti i modi di distrarre suo marito, ma senza ottenere buoni risultati. Roberto Ferri, invece, sembrerà intenzionato a dare sempre più spazio a Lara Martinelli. Intanto Vittorio non avrà alcuna intenzione di rinunciare ad Alex, dopo la fine della loro storia d'amore.

Inoltre, il figlio di Guido dovrà far fronte alle richieste lavorative di Chiara, che potrebbero stravolgere gli attuali programmi della radio che riguardano anche lui. Michele, invece, inseguirà il suo presunto aggressore e convincerà Silvia a recarsi dalla polizia. Per finire, Ilaria cercherà di avere un riavvicinamento con Rossella e spererà di ritornare a essere sua amica dopo averle chiesto scusa.