The Good Doctor 4 arriverà in prima visione anche in Italia, a distanza di qualche mese dal debutto statunitense. Le vicende di Shaun Murphy e del team di chirurgia del St. Bonaventure Hospital di San Josè (California) torneranno sugli schermi di Rai 2 a partire dall'8 gennaio 2021 con i primi cinque episodi della quarta stagione. Il protagonista e i suoi colleghi dovranno affrontare la pandemia e le conseguenze che avrà sulle loro vite, permettendo anche ai telespettatori italiani di rivivere situazioni purtroppo familiari. La serie andrà in onda ogni venerdì in coppia con un altro medical drama, meno fortunato negli ascolti, ma qualitativamente non inferiore per storie e personaggi.

Si tratta di The Resident che ripartirà dalla seconda stagione.

In onda dall'8 gennaio su Rai 2 The Good Doctor 4 e The Resident 2

La nuova stagione di Rai 2 riprenderà all'insegna dei medical drama. Da venerdì 8 gennaio la rete trasmetterà i cinque episodi inediti di The Good Doctor 4 e la seconda stagione di The Resident. Per quest'ultima, sospesa a luglio per i bassi ascolti, la programmazione prevede al debutto la replica dei primi tre episodi già trasmessi e la messa in onda degli inediti dal 15 gennaio. Da questa data in poi Rai 2 trasmetterà a partire dalle 21:15 un episodio di The Good Doctor 4 e, a seguire, due di The Resident 2. La serie incentrata sul giovane Murphy andrà in onda in prima visione assoluta per l'Italia a distanza di pochi mesi dal debutto sull'emittente statunitense ABC.

Invece, per quanto riguarda le vicende di Conrad Hawkins e Nicolette Nevin, la programmazione italiana prevede il passaggio su Rai 2 solo dopo la messa in onda sul canale pay Fox Life (oggi solo Fox) che ha già trasmesso le prime tre stagioni. Dunque, i telespettatori che non possiedono Sky non sono attualmente al passo con la serie che in Usa debutterà a gennaio con la quarta stagione.

Negli episodi di The Good Doctor 4 Shaun Murphy alle prese con la pandemia

The Good Doctor 4 tornerà in onda su Rai 2 venerdì 8 gennaio con la prima parte di "Frontline". I primi due episodi saranno incentrate sull'emergenza Covid e su come condizionerà le vite del protagonista e di tutti gli altri personaggi della serie. Shaun dovrà fronteggiare la situazione a contatto con una malattia che non ha studiato e che quindi non conosce.

Il giovane medico affetto da autismo dovrà affrontare un anno complicato, non soltanto per la pandemia, ma anche perchè si ritroverà a dover insegnare ad un gruppo di specializzandi. Per l'attore che lo interpreta, Freddie Highmore: "Non sarà facile. Shaun sarà bravo ad impartire lezioni, ma dovrà aiutarli anche nei momenti emotivamente difficili. Sarà interessante vederlo alle prese con questioni personali". Come se ciò non bastasse, il protagonista dovrà gestire la sua relazione con Lea, dalla quale all'inizio dovrà stare lontano per evitare il contagio.