Nelle prossime puntate di DayDreamer Can dovrà andare incontro a un cliente delle Fikri Harika abbastanza esigente. Infatti per la sua campagna pubblicitaria pretenderà che sia lui a posare come modello, ma il fotografo, inizialmente, sarà restio a farlo. Intanto avrà anche dei problemi con Emre, soprattutto quando dovrà svelargli che il padre Aziz non sta bene.

Can e Sanem modelli per un set fotografico

Alla Fikri Harika Deren comunicherà a Can che un nuovo cliente proprietario di un'azienda di abbigliamento, per il set del loro catalogo dei vestiti da matrimonio, lo vorrebbe come modello. All'inizio dirà di no, ma ci sarà una cosa a fargli cambiare idea: Sanem sarà la modella che lo affiancherà.

I due poseranno, un po' imbarazzati, tra baci e abbracci, ma a causa di alcune foto scattate con il telefono da CeyCey, nella famiglia Aydin succederà una "tragedia".

CeyCey svela il 'matrimonio' di Can e Sanem

Il maldestro CeyCey, nonostante Ayhan abbia deciso di allontanarlo, continuerà a provare a conquistare la ragazza. Per questo le invierà le foto di Sanem in abito da sposa, magari potrebbe gradire. CeyCey però non potrà mai immaginare che la sua, ormai, ex fidanzata avrà preso una drastica decisione: mettere in affitto la macelleria e lasciare la città. Lo comunicherà a Mevkibe, ma proprio nel momento in cui sarà con lei riceverà la fotografia di Sanem in vestito da sposa e la guarderà proprio insieme a mamma Aydin.

La donna trarrà delle conclusioni affrettate: penserà che anche la figlia minore ha deciso di sposarsi di nascosto, per questo deciderà insieme ad Ayhan di videochiamare subito Sanem.

La ragazza faticherà a far credere alla mamma che in realtà non si sta sposando, in quanto Mevkibe continuerà a dirle che sta mentendo. Alla fine, però, la situazione si risolverà per il meglio.

Sanem e i dubbi sul matrimonio

Il fraintendimento dei genitori, però, farà riflettere Sanem. Si mostrerà contenta di non aver sposato subito Can, vista la brutta reazione che hanno avuto i suoi.

Il fotografo, però, si convincerà che in realtà non voglia sposarlo. I due inizieranno a darsi le colpe a vicenda, arrivando al punto di mettere da parte l'argomento matrimonio. La situazione si complicherà ulteriormente quando Yigit comunicherà una notizia a Sanem: una casa editrice americana sarebbe interessata a pubblicare il suo romanzo.

Emre scopre lo stato di salute del padre

Intanto, in arrivo ci saranno delle brutte notizie per Emre. Insieme a Leyla organizzerà le celebrazioni per il suo matrimonio e ovviamente vorrebbe che fosse presente anche il padre. Can gli dirà che probabilmente non verrà e il fratello non capirà il perché, così il fotografo si vedrà costretto a rivelare a Emre che in realtà il padre non ha lasciato Istanbul per una vacanza, bensì per farsi curare.

Ovviamente il giovane Divit non la prenderà bene, non riuscirà a capacitarsi del fatto che Can gli abbia nascosto una cosa così importante. Il fotografo cercherà di spiegargli che il padre non voleva che lo sapesse, ma Emre sarà lo stesso fuori di sé, perché sarà convinto che se lui avesse fatto la stessa cosa a Can, probabilmente l'avrebbe presa malissimo.

Riusciranno i fratelli Divit a trovare un punto d'incontro?