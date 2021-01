La televisione spagnola Tve ha annunciato che la soap opera Una vita arriverà presto alla conclusione.Dopo sei anni di riprese, le telecamere si spegneranno sul set di Acacias 38 (nome spagnolo ufficiale della telenovela). Secondo voci riportate dalla stampa iberica, la telenovela dovrebbe concludersi a marzo.

Nelle puntate che stanno attualmente andando in onda in Spagna, Felipe si troverà ad affrontare la scomparsa della sua amata Natalia Quesada. Quest'ultima morirà durante l'attentato che ci sarà nel quartiere di Acacias 38 e l'avvocato Felipe impazzira di dolore e si farà aiutare da Ramon.

Soap opera Una vita: in onda in Spagna dal 15 aprile 2015

Dopo quasi 1500 episodi, la soap opera Una vita presto chiuderà definitivamente i battenti. La telenovela spagnola, ambientata nel quartiere di Acacias 38, nel tempo ha fatto registrare risultati molto importanti per quanto riguarda lo share televisivo. La soap opera va in onda in Spagna dal 15 aprile del 2015 sul canale TVE, Partita con la programmazione in prima serata, si è poi spostata negli orari pomeridiani.

Una Vita: Felipe non sta passando un ottimo momento

Il grande successo della soap opera spagnola Una vita è andato oltre i confini iberici fino ad arrivare in America Latina e anche in Italia. Va precisato che in Spagna la soap opera è molto più avanti con gli episodi e che quindi, in Italia, il grande finale sarà ritardato di circa un anno e mezzo.

In questi 6 anni sono usciti di scena personaggi molto amati dai telespettatori, lasciando anche Ramon, Felipe e Lolita in condizioni difficili. Infatti quest'ultimi tre, nelle puntate che stanno andando in onda in Spagna, non stanno passando momenti felici. L'Alvarez Hermoso ha dovuto abbandonare le sue amate Marcia Sampaio e Natalia Quesada a causa della perfida Genoveva Salmerino e di un attentato che distruggerà il quartiere spagnolo.

Cancellazione che sarebbe stata voluta da TVE per organizzare il proprio palinsesto

La cancellazione della soap opera Una Vita sarebbe stata voluta da TVE per riorganizzare il suo palinsesto. Dunque in Italia il finale ci sarà tra circa 18 mesi, visto che in questo momento stanno andando in onda puntate che sono state viste nei mesi scorsi dai telespettatori spagnoli, mentre quelli italiani sono in ritardo di circa 300 episodi.

Una Vita ha seguito il destino dell'altra soap opera spagnola Il Segreto (che si appresta a chiudere i battenti), optando per un salto temporale poco prima del grandissimo finale. Non ci resta che seguire le ultime puntate che stanno andando in onda in Spagna per scoprire come finirà Una Vita.