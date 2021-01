In Una vita, le prossime puntate saranno ancora più avvincenti. L'arrivo di Santiago avrà dato il via ad una nuova story line che lascerà i telespettatori con il fiato sospeso. Marcia, non avrà dimenticato Felipe e lo sorprenderà a letto con Genoveva Salmeron rimanendone sconvolta. La brasiliana avrà una crisi respiratoria nel bel mezzo di calle Acacias e verrà tratta in salvo da Fabiana, Servante e Cesareo.

Una vita, Marcia Sampaio sospetta che Santiago non sia suo marito

In Una vita, la comparsa di Santiago ha sconvolto la vita di Marcia la quale suo malgrado, ha dovuto rinunciare a Felipe. Ben presto Sampaio inizierà a nutrire qualche dubbio sulla reale identità dell'uomo e comincerà a sospettare che non sia in realtà suo marito.

Santiago, infatti, darà l'impressione di avere dei ricordi molto vaghi sul loro passato, ma ciò la insospettirà di più sarà la cicatrice sparita dalla schiena dell'uomo. Come può essere che una ferita così profonda sia scomparsa? I dubbi di Marcia aumenteranno sempre di più e la brasiliana tirerà fuori le fedi nuziali, notando che l'anello non entra nell'anulate di Santiago. Lui si giustificherà dicendo di essere dimagrito nel periodo in cui è stato in carcere ma Marcia non crederà affatto a questa versione.

Una vita, anticipazioni: Marcia va da Felipe ma lo trova con Genoveva

Marcia dunque, nelle prossime puntate di Una vita, sarà sempre più convinta che Santiago non è chi dice di essere e, confidandosi con Casilda, le dirà di voler chiedere aiuto a Felipe per scoprire la verità.

La giovane brasiliana non sa che starà andando incontro ad uno spiacevole inconveniente. Marcia infatti, entrerà in casa dell'avvocato ma lo sorprenderà in intimità con Genoveva Salmeron. Quest'ultima si accorgerà della presenza di Marcia, ma farà finta di non vederla. Uno choc per Sampaio che fuggirà dall'appartamento.

Una vita, Marcia ha un malore dopo aver beccato Felipe e Genoveva in intimità

I fan di Una vita assisteranno dunque ad un altro duro colpo per Marcia la quale, sconvolta da quanto appena visto, si sentirà male nel bel mezzo della strada. La donna infatti avrà una crisi respiratoria e saranno Fabiana, Servante e Cesareo a soccorrerla, portandola alla pensione.

Marcia non dirà loro di avere l'inalatore per l'asma nascosto nel polso, un particolare che farà capire poi a Santiago che la moglie voleva lasciarsi morire. Cosa accadrà ora? Santiago confesserà a Sampaio la sua vera identità? Per scoprirlo non resta ce attendere le prossime anticipazioni di Una vita.

Si ricorda che la soap tv ambientata a calle Acacias va in onda tutti i pomeriggi ad esclusione del sabato, su Canale 5 nel consueto orario delle 14:10. Per rivedere gli episodi già tramessi, basta invece collegarsi al sito Mediaset Play.