La puntata di Uomini e donne andata in onda su Canale 5 oggi, 14 gennaio, é stata caratterizzata dall'abbandono di Michele Dentice. Il personal trainer, in lacrime, ha comunicato la sua decisione non prima di aver fatto un discorso a Roberta Di Padua. Uno sfogo, il suo, che la stessa Maria De Filippi ha interpretato come una sorta di scenata di gelosia verso la dama che, evidentemente, Michele non ha dimenticato.

U&D, puntata odierna: Michele Dentice mette in guardia Roberta da Riccardo

Michele Dentice é stato chiamato al centro dello studio di Uomini e donne da Maria De Filippi che gli ha annunciato che c'erano tre dame giunte per conoscerlo.

Michele, invece di far entrare le nuove ragazze, ha cominciato ad attaccare Roberta Di Padua, rimproverandola di essersi lasciata andare con Riccardo. Il personal trainer si è lasciato andare ad un lungo sfogo, con il quale ha voluto far capire a Roberta che si sta facendo nuovamente prendere in giro da Guarnieri. Un discorso che è sembrata una sorta di scenata di gelosia e che è stata stoppata dalla padrona di casa che, rivolgendosi a Michele ha detto: "non è un bel discorso quello che stai facendo".

U&D, clamoroso annuncio di Dentice: 'Lascio il programma'

Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di notare gli occhi lucidi di Michele e ha cercato di farlo riflettere, per aiutarlo a capire se è ancora preso da Roberta. È a questo punto che Dentice, stupendo tutti quanti, ha annunciato di voler abbandonare Uomini e donne: "Io vado via, lascio il programma".

Il cavaliere, tra le lacrime, ha ammesso di non sentirsela più di continuare. Maria ha cercato di capire il reale motivo di questa scelta e il cavaliere ha dapprima fatto notare come nelle ultime settimane non abbia parlato, rimanendo sempre in silenzio al suo posto e successivamente parlando della morte della nonna che lo ha profondamente colpito.

Un periodo difficile quello che evidentemente sta attraversando Michele che, rivolgendosi alla padrona di casa ha aggiunto: "Sto vivendo male da un po’ e quindi preferisco andare a casa. Non sto bene, non sto bene qua”.

Michele dice addio a U&D, fredda reazione di Roberta

Parole che hanno lasciato tutti di stucco quelle di Michele il quale, prima di lasciare lo studio, con gli occhi velati dalle lacrime, ha chiesto scusa a Roberta per il discorso fuori luogo fatto pochi minuti prima.

Dal canto suo, Di Padua ha avuto una reazione molto fredda e si è limitata a dire 'Va bene così'. Dentice, quindi, ha salutato e ha lasciato Uomini e donne, mentre Roberta ha ritrovato il sorriso con Riccardo, il quale le ha dato finalmente l'esclusiva, rifiutando di far scendere le dame giunte per conoscerlo.