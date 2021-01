I fan di Amici possono gioire: questa settimana non ci sarà nessuna registrazione e quindi non si saprà in anteprima cosa succederà ai ragazzi della scuola. Maria De Filippi, infatti, ha deciso di condurre la prima puntata in diretta della ventesima edizione: sabato 16 gennaio andrà in onda uno speciale live del talent-show di Canale 5. Tra le cose che accadranno in studio, c'è la sfida di Arianna per un provvedimento disciplinare, la coreografia di danza classica di Rosa e una gara di inediti tra alcuni cantanti della classe.

Due amate vincitrici tornano ad Amici con 'Pezzo di cuore'

Contrariamente a quello che accade di solito, questa settimana Amici non sarà registrato con un po' d'anticipo rispetto alla messa in onda: la puntata trasmessa sabato 16 gennaio, infatti, sarà in diretta per la prima volta quest'anno.

Tra le anticipazioni che circolano sul prossimo speciale del talent-show, una in particolare rende felici gli affezionati spettatori: le ospiti della giornata saranno due donne che hanno vinto il programma tempo fa e che oggi sono affermate artiste.

A prendere parte al live di Amici 20, dunque, saranno Emma Marrone e Alessandra Amoroso, che tornano lì dove sono state scoperte musicalmente per interpretare il loro nuovo inedito. Si intitola "Pezzo di cuore" la canzone che le due salentine hanno inciso in duetto e che sarà disponibile a partire dalla mezzanotte di oggi.

Le cantanti, dunque, si esibiranno dal vivo per la prima volta con la canzone che sancisce il loro ritorno sulle scene musicali dopo un breve periodo d'assenza, soprattutto da parte di Alessandra (Emma ha pubblicato il pezzo "Latina" lo scorso settembre).

Confronti ed esibizioni per i ragazzi di Amici

Nel corso della diretta di Amici di sabato 16 gennaio, Arianna sarà chiamata ad affrontare la sua ennesima sfida. Dopo aver battuto due aspiranti allieve nelle scorse settimane, ora la ragazza dovrà vedersela con un'altra per cercare di tenersi stretto il suo banco. La giovane cantante è a rischio per un provvedimento disciplinare: sono stati gli stessi talenti della scuola ad indicare tre di loro che dovevano andare in sfida perché principali responsabili del disordine nella casetta dove vivono.

Rosa, invece, dovrà interpretare la coreografia che Alessandra Celentano ha pensato per lei e per la new entry Alessandro. La ballerina si è trovata in difficoltà con lo stile classico proposto dalla maestra, ma a valutarla ci sarà la sua tutor Lorella Cuccarini.

Gli allievi di Amici senza cellulare per una settimana

Tra le novità che Maria De Filippi elencherà al pubblico nel corso del live di sabato 16 gennaio, c'è quella che tutti gli allievi della scuola non potranno usare il cellulare per almeno una settimana.

Stando a quello che si vocifera sul web, i ragazzi sarebbero stati privati del loro telefonino per evitare che si spoilerassero l'esito della gara di inediti alla quale stanno partecipando alcuni di loro.

Un gruppo ristretto di cantanti di Amici 20, infatti, da qualche ora si sta sfidando su varie piattaforme digitali con un brano che li rappresenta: chi riceverà il maggior numero di preferenze da parte della gente a casa, otterrà un premio che ancora non è stato reso noto.

La puntata in diretta del talent-show, dunque, si preannuncia molto ricca e appassionante: l'attesa maggiore, però, è per il ritorno in studio di Emma Marrone ed Alessandra Amoroso, due tre le vincitrici più amate che stanno per debuttare con il brano "Pezzo di cuore", il primo che hanno inciso insieme ad oltre dieci anni dall'inizio della loro carriera nel mondo della musica.