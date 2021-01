Continua l'appuntamento con la soap opera Un posto al sole. Gli spoiler delle nuove puntate, che verranno trasmesse dal 18 al 22 gennaio su Rai 3, annunciano diversi colpi di scena.

In particolare, Leonardo Arena finirà in clinica dopo essersi riuscito a salvarsi dai rapitori grazie al piano di Filippo Sartori. Alex Parisi, invece, sarà sempre più decisa a lasciare Napoli, mandando in crisi Vittorio Del Bue.

Un posto al sole, puntate 18-22 gennaio: Alex pronta a partire per la Spagna

Le anticipazioni di Un posto al sole - riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 18 a venerdì 22 gennaio su Rai 3 - raccontano che Filippo (Michelangelo Tommaso) si troverà in grande pericolo.

Per questo motivo, l'uomo deciderà di tentare la fuga per mettersi finalmente in salvo: ma il piano che non troverà l'appoggio di Leonardo. Nonostante ciò, Sartori riuscirà a riabbracciare Serena al termine di una notte molto movimentata. Arena, invece, sarà ricoverato in clinica al termine del rapimento.

Intanto, il ritorno di Chiara genererà molti malumori in radio, mentre Salvatore deciderà di affrontare Bruno. Nel frattempo Serena e Filippo si sincereranno sulle condizioni di salute di Leonardo e proveranno a mettersi in contatto con i suoi genitori.

Alex sembrerà decisa a partire per la Spagna per realizzare un film d'animazione. Alla fine, la giovane Parisi prenderà una decisione inaspettata.

Filippo prova compassione per Leonardo

Nelle puntate di Upas in programma nella terza settimana di gennaio su Rai 3, Niko pregherà i suoi genitori di aiutarlo a porre fine alla scomoda interferenza di Renato, mentre Angela sarà raggiunta da un'importante novità.

Michele, invece, avrà dei problemi a gestire la collaborazione con Chiara, intanto Silvia continuerà a distrare il compagno, non sapendo che a breve quest'ultimo farà un incontro inaspettato.

Roberto deciderà di avvicinarsi a Lara, mentre Filippo proverà compassione per Leonardo, ormai rimasto da solo. Vittorio, nel frattempo, non si arrenderà all'idea di aver perso Alex, in procinto di lasciare Napoli.

Vittorio entra in crisi

Michele cercherà di convincere Silvia a rivolgersi alla polizia per acciuffare il suo aggressore. Vittorio, invece, entrerà in crisi sia sul piano sentimentale che su quello lavorativo, in quanto Chiara ha deciso di stravolgere le abitudini della radio.

Infine Ilaria farà di tutto per ottenere il perdono di Rossella, sperando di poter tornare amiche come un tempo.

In attesa di seguire questi nuovi colpi di scena in televisione, si ricorda che la soap opera può essere vista in modalità on-demand sul sito 'RaiPlay'.