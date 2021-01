Matilde Brandi è tornata single. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, nel salotto di Verissimo ha spiegato che il suo compagno l’avrebbe lasciata con un messaggio. A Silvia Toffanin la soubrette romana ha confidato di avere trovato un uomo freddo dopo l’esperienza al reality show di Canale 5.

La versione di Brandi

Matilde Brandi sabato 16 gennaio sarà ospite su Canale 5 nel salotto di Silvia Toffanin a partire dalle 16:35. A Verissimo la soubrette romana ha spiegato di essere tornata single. Il suo compagno dopo vent’anni l’avrebbe lasciata con un messaggio. Stando a quanto riferito dalla coreografa la crisi andava avanti da agosto, ma la diretta interessata non pensava ad un epilogo simile.

Terminata l’esperienza al Grande Fratello Vip, Matilde ha confidato che i rapporti della coppia si sono ulteriormente incrinati: “Ho trovato un uomo freddo. Ci sono rimasta male, perché non comprendevo cosa fosse accaduto”.

Matilde ha spiegato che il suo compagno (ormai ex) non ha mai appoggiato la scelta di approdare nella casa di Cinecittà: Marco essendo un uomo molto riservato, non voleva mettere sotto i riflettori la sua vita privata. Per questo motivo l’uomo non è mai intervenuto al Grande Fratello Vip per fare una sorpresa alla sua donna. Ma non è tutto, perché Brandi ha svelato un retroscena alla Toffanin su come è avvenuta la rottura della relazione: “Sono stata io a chiedere con un messaggio se volesse stare ancora con me”. Brandi si è detta molto dispiaciuta che Marco non abbia avuto il coraggio di dirle come stavano le cose in faccia, anche solo per capire cosa lo abbia allontanato da lei.

Dopodiché la diretta interessata ha spiegato di non avere più visto il suo ex compagno: “È sparito, non lo vedo da tre mesi”. Infine, la 45enne ha confidato che il suo compagno la faceva sentire sempre sbagliata e spesso l’ha trascurata. Tuttavia, la soubrette è convinta che Marco non l’abbia lasciata per un’altra donna.

Il futuro dell’ex gieffina

Matilde Brandi ha spiegato nel salotto di Verissimo che adesso la sua unica priorità sono le gemelle adolescenti Aurora e Sofia.

Con Marco, la soubrette sognava il matrimonio ma la proposta non è mai arrivata. Ora che è single, Matilde sogna di trovare anche un nuovo amore visto che non è mai riuscita a sentirsi amata veramente. A 45 anni vorrebbe mettersi di nuovo in gioco e magari trovare un uomo che la sappia accettare con tutti i suoi pregi e difetti.

Per quanto riguarda i progetti di lavoro: momentaneamente Brandi è impegnata con le dirette del Grande Fratello Vip come ospite in studio.

Nonostante la soubrette sia stata eliminata da tempo, è un’ospite fisso tanto che siede in prima fila. Inoltre, appena sarà possibile tornerà al suo primo amore: la danza.