Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Amici 20 e le anticipazioni della prossima puntata in onda sabato 6 febbraio, a partire dalle 14:10 circa, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena per tutti gli allievi della scuola di Maria De Filippi, che stanno portando avanti la loro avventura. Occhi puntati sul percorso del cantante Evandro, ma ci sarà spazio anche per un graditissimo ritorno: quello dei The Kolors capitanati da Stash, che torneranno di nuovo in studio per cantare dal vivo.

La nuova puntata di Amici 20 del 6 febbraio, anticipazioni: Evandro in sfida

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di Amici 20 del 6 febbraio rivelano che per i concorrenti che sono presenti all'interno della scuola più famosa d'Italia, il percorso inizia a farsi sempre più complicato.

Il serale, infatti, si avvicina e non ci sarà spazio per tutti: ecco perché dovranno impegnarsi al massimo per riuscire a convincere la temutissima giuria composta dagli insegnanti della scuola.

Per Evandro, nel corso della puntata di sabato 6 febbraio, ci sarà l'ultima chance per proseguire il suo percorso nella scuola. Le anticipazioni ufficiali, infatti, rivelano che Arisa ha chiesto di metterlo in sfida con Tancredi: chi dei due riuscirà ad avere la meglio e proseguire il suo percorso all'interno della scuola?

I The Kolors ospiti ad Amici 20 del 6 febbraio

Il verdetto finale spetterà ai professori del talent, anche se sul fronte social i fan della trasmissione di Maria De Filippi fanno il tifo per Evandro e sperano di vederlo accedere all'ambito serale.

Nel corso della puntata di Amici 20 di sabato pomeriggio ci sarà spazio anche per il ritorno in studio dei The Kolors, capitanati da Stash, ex insegnante della scuola. La band canterà, in anteprima televisiva, il nuovo singolo dal titolo "Mal di gola".

Dove rivedere gli appuntamenti di Amici 20 in streaming online

Insomma, un appuntamento decisamente da non perdere quello di Amici 20 in onda sabato 6 febbraio su Canale 5: chi non riuscirà a vederla in televisione, può recuperare la puntata in streaming accedendo al sito Witty Tv e cliccando sulla sezione dedicata interamente alla messa in onda del talent show di Maria De Filippi.

Intanto, settimana dopo settimana, il programma continua a mietere ottimi risultati d'ascolto: più di tre milioni e mezzo seguono gli appuntamenti del sabato pomeriggio, mentre il daytime, trasmesso tutti i giorni su Canale 5, riesce a portarsi a casa una media di oltre due milioni di fedelissimi spettatori, pari a uno share che oscilla tra il 18 e il 19%.