Nicola Vivarelli, meglio noto con lo pseudonimo Sirius, è tornato a parlare della sua ex Gemma Galgani e lo ha fatto in un'intervista rilasciata a Uomini e donne Magazine. Sul settimanale il giovane ufficiale della Marina ha confessato di continuare a pensare a Gemma e di non vedere l'ora di rivederla. Sulla storia naufragata di Gemma con Maurizio, invece, il ragazzo si è mostrato dispiaciuto. L'ex cavaliere ha colto l'occasione anche per smentire una sua partecipazione all'Isola dei famosi.

U&D, Nicola Vivarelli su Maurizio e Gemma: 'Bisogna essere sempre sinceri'

Gemma Galgani continua a essere una delle protagoniste assolute di Uomini e donne.

La dama si sta leccando le ferite dopo essere stata mollata da Maurizio Guerci. Sulla questione è intervenuto un ex della dama torinese, Nicola Vivarelli, attualmente non presente nel programma a causa del lavoro. Il giovane riesce comunque, saltuariamente, a seguire ciò che accade a Uomini e donne e in riferimento al cavaliere mantovano ha dichiarato: "Bisogna essere sempre sinceri".

Sirius non ha dimenticato Gemma Galgani: 'Penso ancora a lei'

Nicola Vivarelli è imbarcato su una nave e si trova attualmente oltreoceano. Nonostante ciò, continua a sentire Gemma Galgani in amicizia, come dichiarato anche dalla stessa in una recente puntata di Uomini e donne. Nicola ha ammesso di pensare ancora a Gemma e ricorda con affetto il loro percorso all'interno del programma di Maria De Filippi: "Ci sono molto affezionato, spero di vederla al mio rientro".

Tra loro, nonostante la burrascosa rottura avvenuta a settembre 2020, è rimasto un bel rapporto. Nicola ha anche colto l'occasione per smentire i rumor che lo vedrebbero come prossimo naufrago dell'Isola dei famosi. Per lui non è giunta nessuna chiamata.

Nicola Vivarelli: 'Vorrei avere accanto una donna e un figlio'

Nicola Vivarelli è ancora alla ricerca della donna giusta per lui.

Il ragazzi ha confessato di volere accanto una donna e magari un figlio. Si è anche scoperto che Nicola non pensa mai a Veronica De Nigris, l'ultima dama con cui aveva intrapreso una conoscenza all'interno di Uomini e donne. Frequentazione interrotta anche a causa della sua partenza. Cosa succederà al suo rientro? In attesa di scoprirlo, si viene a sapere che in questi mesi di lontananza Vivarelli è rimasto in contatto con l'ex tronista Gianluca De Matteis e il corteggiatore di Sophie, Matteo.

Anche con Armando Incarnato ci sono stati scambi di messaggi, così come con Valentina Autiero.