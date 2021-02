Assenti dai palinsesti della ABC dallo scorso 17 dicembre, quando il network ha trasmesso l'attesissimo finale autunnale, Grey's Anatomy e Station 19 torneranno in onda il prossimo 11 marzo. Per l'occasione, come ormai di consueto, le due produzioni Shondaland intrecceranno le loro trame dando vita all'ennesimo crossover della nuova stagione. Sebbene manchino ancora due settimane all'evento, sono state rilasciate la trama, il promo e le foto promozionali delle nuove puntate.

Grey's Anatomy 17x07: la trama e il promo ufficiale del prossimo episodio

La sinossi ufficiale di Grey's Anatomy 17x07, come già parzialmente annunciato dagli attori nel corso di numerose interviste, conferma che la narrazione non subirà alcun salto temporale dagli eventi narrati nel precedente episodio.

In particolare, la settima puntata porterà in scena l'evoluzione del cliffhanger che ha coinvolto Carina e Andrew DeLuca. I due medici, come ormai risaputo, avevano concluso la prima metà di stagione all'inseguimento della spregiudicata trafficante di esseri umani. Una storyline che sarà conclusa nel prossimo episodio e che richiederà lo sforzo congiunto della Caserma 19. Come svelato nella trama e confermato dal promo ufficiale, infatti, i due fratelli chiederanno il supporto di Maya Bishop e Ben Warren per non perdere le tracce della donna. Di seguito il breve estratto che anticipa quanto accadrà nella puntata intitolata "Helplessly Hope":

"Grey's Anatomy 17x07 riprende dal precedente episodio di Station 19, poiché entrambe le squadre saranno impegnate nella risoluzione di una situazione potenzialmente pericolosa in cui c'è molto in gioco."

Spoiler Grey's Anatomy 17, settimo episodio: Teddy e Tom a confronto

L'evoluzione della storyline che coinvolge Carina ed Andrew DeLuca non sarà tuttavia l'unica trama a tenere banco nel settimo episodio di Grey's Anatomy 17.

La trama ufficiale anticipa, infatti, che Jo Wilson inizierà una collaborazione con il nuovo chirurgo pediatrico. La dottoressa, in particolare, spingerà Cormac Hayes ad infrangere i protocolli per risolvere un caso medico molto complesso. Nel frattempo, Maggie e Wilson si ritroveranno. Se la sinossi non offre ulteriori spunti, è una carrellata di foto promozionali a gettare parzialmente luce sulle prossime storyline che coinvolgeranno i protagonisti.

In particolare, le immagini mostrano l'ennesimo confronto tra Teddy Altman e Tom Koracick. Quest'ultimo, ancora ricoverato per via del Covid, avrà quindi modo di chiarirsi con la sua ex amante. Amelia Shepherd ed Atticus Link, invece, continueranno a prendersi cura del piccolo Scout e dei nipoti. Di Meredith Grey, invece, ancora nessuna traccia.