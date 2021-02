Prosegue l'appuntamento su Rete 4 con la soap opera Tempesta d'amore e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 14 al 20 febbraio 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena legati al personaggio di Werner che deciderà di licenziare Cornelia. Intanto Ariane proverà a disfarsi del suo ex marito Karl mentre la tresca clandestina tra Robert e Vanessa verrà scoperta da Bela.

Tempesta d'amore, anticipazioni 14-20 febbraio 2021

Nel dettaglio, nonostante il grande lavoro svolto con i clienti dell'albergo, Werner riterrà inaccettabile il comportamento di Cornelia e, proprio per questo motivo senza pensarci su due volte deciderà di licenziare la governante assunta da Robert.

Quando quest'ultimo verrà a conoscenza della scelta di suo padre non ci penserà sue due volte a redarguirlo, facendogli presente che si tratta di una decisione affrettata e priva di fondamento. Ecco allora che Robert riuscirà a farlo ragionare e alla fine lo convincerà a cambiare idea su Cornelia.

Intanto Karl resterà profondamente deluso dall'atteggiamento di Ariane. L'astuta dark lady, invece di concentrarsi sulla sua storia d'amore con Karl preferirà portare avanti la sua spietata vendetta nei confronti di Christoph e questo modo di fare ferirà moltissimo l'uomo che ha al suo fianco.

Christoph mette nei guai Karl

E poi ancora le anticipazioni delle nuove puntate di Tempesta d'amore fino al 20 febbraio 2021, rivelano che Franzi non vedrà di buon occhio la proposta da parte di Steffen, che le ha consigliato di lasciare il suo lavoro al Furstenhof.

Anche Tim, durante un confronto con Franzi, non farà altro che avvalorare le tesi della donna finendo così per metterla ulteriormente in crisi. Di conseguenza, quando Steffen scoprirà la verità e il fatto che Franzi non abbia più intenzione di lasciare il lavoro presso l'albergo, andrà su tutte le furie e finirà per mettere in discussione la sua relazione con la donna.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Intanto Christoph riuscirà a trovare delle prove che attestano la colpevolezza di Karl in merito a quanto è accaduto ai suoi alberghi in Thailandia. Nel momento in cui metterà al corrente Ariane, quest'ultima farà presente a Christoph di non essere per niente intenzionata a proteggere il suo ex marito.

Ariane pronta a disfarsi del corpo di Karl: anticipazioni Tempesta d'amore 14-20 febbraio

Intanto dopo il ritiro del licenziamento, Cornelia proverà a convincere Robert a dare una possibilità al suo progetto che punta a far diventare il Furstenhof un "hotel biologico". Peccato, però, che sia Werner che Andrè non saranno per niente a favore di questa proposta.

Le trame delle nuove puntate di Tempesta d'amore dal 14 al 20 febbraio, inoltre, rivelano che Bela beccherà Robert e Vanessa in una situazione imbarazzante e scoprirà che i due sono amanti in segreto.

Ariane, invece, dopo aver drogato Karl, si congeda un'ultima volta dal marito prima di gettarlo per sempre nel lago. Tim, però, rischierà di rovinare il piano della donna.