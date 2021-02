Arrivano le nuove anticipazioni di Beautiful della settimana dal 22 al 28 febbraio. Thomas, il grande protagonista, mette in difficoltà Douglas per l'ennesima volta, pur di avere l'amore di Hope.

Nel frattempo, Brooke riceve i documenti del divorzio da parte di Ridge. Il fatto di avergli nascosto quanto successo nelle fredde cantine della Forrester Creations non merita il perdono.

La notizia del divorzio di Brooke e Ridge arriva all'orecchio di Quinn, che non perde tempo per informare l'amica Shauna, invogliandola a dare il meglio di sé per conquistare l'uomo che ama. Qualcosa però, non va come previsto.

Steffy affronta Hope: anticipazioni nuove puntate di Beautiful

Tensioni alla Forrester Creations nelle nuove puntate. Steffy e Hope avranno un confronto piuttosto acceso riguardo Thomas.

Steffy non perdonerà a Hope il fatto di aver nascosto a lei e Ridge quanto successo a Thomas. La discussione non fa altro che allontanare ancora di più le due giovani stiliste.

Intanto Thomas non perde tempo per attuare il suo nuovo terribile piano per arrivare a Hope, ormai per lui un'ossessione dalla quale non riesce a liberarsi.

Thomas fa una strana offerta a Hope

Continuando con le nuove anticipazioni di Beautiful, Hope verrà raggiunta da Thomas che le farà una strana proposta. Dopo averla ascoltata con molta attenzione, metterà al corrente uno stupito Liam.

Sia il giovane Spencer che Steffy saranno concordi sull'alta pericolosità di Thomas e cercheranno - sebbene invano - di mettere in guardia Hope, decisa invece a fare di tutto pur di proteggere Douglas.

Thomas si servirà di Douglas per convincere Hope ad accettare la sua proposta facendo leva sulla nostalgia e l'affetto che suo figlio prova per lei.

Ridge e Brooke divorziano

I colpi di scena non sono finiti qui. Forrester, deluso dagli ultimi avvenimenti, presenta i documenti di divorzio a Brooke. Ad assisterlo legalmente è Carter.

Quinn corre subito da Shauna per svelarle la novità, invitandola ad affilare gli artigli per conquistare Ridge. Dopo la loro separazione però, Forrester sembrerà ripensarci e proporrà a Brooke un compromesso per tornare indietro e salvare il loro matrimonio.

Davanti all'ostinazione della moglie però, Ridge capirà di non aver altra scelta che divorziare la lei e cercare di voltare pagina. La sera stessa cercherà supporto in Shauna.

Infine, le anticipazioni delle nuove puntate di Beautiful che andranno in onda dal 22 al 28 febbraio su Canale 5, Thomas approfitterà della fragilità di Ridge per manipolarlo, convincendolo a prendere parte al suo piano per riavere Hope, la donna che ama e che vuole al suo fianco per sempre.