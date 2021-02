L'ex gieffina Maria Teresa Ruta è stata ospite del programma condotto da Barbara D'Urso, "Live non è la D'Urso" in onda su canale 5. Qui ha dovuto affrontare le cinque sfere ma in una di queste era presente Filippo Nardi il quale è stato squalificato dal Grande fratello VIP dopo delle frasi pronunciate proprio contro Ruta. Maria Teresa ha rifiutato il confronto con Filippo. Ospite del programma anche Karina Cascella, la quale si è schierata contro Ruta.

Maria Teresa Ruta rifiuta un confronto con Filippo Nardi

Maria Teresa Ruta è stata una delle concorrenti più discusse del Granfe fratello VIP. Dopo aver affrontato 22 nomination, ha dovuto abbandonare la casa più spiata d'Italia.

Durante la sua permanenza nel reality, però, molti hanno dubitato del suo comportamento ed alcuni hanno descritto la donna come una stratega.

L'ex gieffina è stata ospite il 21 febraio del programma condotto da Barbara D'Urso, Live non è la D'Urso. Ha dovuto affrontare la cinque sfere. Quattro sfere sono state rosse e solo una si è colorata di verde, in quest'ultima c'era Filippo Nardi. La donna ha preso parola dicendo di non voler parlare con l'uomo che era stato squalificato dalla casa del Grande fratello per aver pronunciato parole pesanti verso di lei. Maria Teresa ha aggiunto che non sapeva ancora cosa l'uomo avesse detto perché nel momento in cui erano state pronunciate le frasi, lei dormiva ed ancora non aveva avuto la possibilità di guardare le registrazioni del GF VIP.

Filippo Nardi prende parola

Maria Teresa Ruta, però, durante Live non è la D'urso, ha potuto sentire le parole che Filippo Nardi ha speso su di lei in alcune interviste. L'uomo aveva dichiarato "è molto furba ed è alla costante ricerca di attenzione. Anche il fatto di ridere quando uno le dice cose negative è una tecnica". Maria Teresa ha quindi dichiarato di non voler parlare con Nardi ma di essere disposta ad ascoltare le sue parole.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Filippo Nardi ha quindi affermato di non aver nulla contro l'ex concorrente del GF VIP, ma ha proseguito dicendo: "Meriti un oscar perché tutto il tuo comportamento secondo me è stato studiato a tavolino nella tua testa". L'uomo ha poi aggiunto: "Indirettamente, non volutamente, hai causato anche la mia eliminazione".

Karina Cascella contro Maria Teresa Ruta

Dietro una delle quattro sfere rosse, c'era Karina Cascella la quale si è schierata contro Ruta ritenendola falsa. Karina Cascella ritiene che i sorrisi della donna dicano molte cattiverie, ha infatti affermato: "La gente ti apprezzerebbe di più se fossi più reale". Dietro altre due sfere rosse c'erano anche Alba Parietti e Simona Tagli. Simona Tagli ha dichiarato di aver apprezzato Ruta nel suo percorso con Guenda ma pensa anche che l'ex gieffina abbia mentito sul suo rapporto col principe Alberto. Anche Alba Parietti si è schierata contro Ruta ritenendo che la donna abbia inventato delle falsità durante il suo percorso nel reality.