Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera americana Beautiful con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal giorno 22 fino al 28 febbraio del 2021. Douglas dirà a Liam di sentire la nostalgia di Hope Logan, mentre Steffy deciderà di affrontare la figlia di Brooke dopo aver detto una bugia nei confronti del fratello. Intanto, Thomas si preparerà ad attuare un piano ben organizzato nei confronti della sua ragazza, mentre Liam e Steffy continueranno a non essere d’accordo sul livello di affidabilità da parte di Thomas. Infine, la figlia di Brooke proverà in tutti i modi a cercare un altro stilista per tentare di sostituire il suo fidanzato, mentre Shauna si avvicinerà sempre di più a Ridge.

Prossime puntate, soap opera Beautiful: Thomas proverà a organizzare un piano contro Hope

Nelle prossime puntate della soap opera americana Beautiful, Ridge farà recapitare i documenti del divorzio a Brooke e le cose non andranno come l'uomo aveva immaginato. Nel frattempo, Shauna confiderà a Quinn che Ridge sta preparando i fogli per separarsi definitivamente da Brooke, ma in quell’istante il padre di Thomas cercherà in tutti i modi di recuperare il rapporto con sua moglie. Quest'ultima non si farà convincere da suo marito e deciderà di firmare i fogli per divorziare.

Prossimi episodi, soap opera: Liam resterà senza parole quando Hope gli parlerà di Thomas

Nei prossimi episodi di Beautiful, Ridge pregherà Brooke di ritornare insieme e di non rovinare tutto il loro rapporto per i sentimenti che prova per suo figlio Thomas, ma la donna dirà di non volerne sapere più di suo marito Ridge e firmerà i documenti per divorziare.

Infine, Hope stordirà Liam dicendogli dell'offerta segreta di Thomas, mentre Eric verrà a scoprire del divorzio ufficiale da parte di Brooke e Ridge.

Spoiler puntate in Italia fino al 28 febbraio: Zoe interrogherà Thomas in merito al rapporto con Hope

Le anticipazioni della soap opera Beautiful, rivelano che Liam si preoccuperà per Hope, mentre Zoe interrogherà Thomas per scoprire se è davvero innamorato della giovane Logan.

Nel frattempo, il figlio di Ridge tenterà di convincere il padre ad accettare il nuovo piano organizzato per Hope, mentre Steffy proverà compassione per il padre. Intanto, Liam farà sapere a Thomas di non credere alla sua recita da "riformato", mentre la giovane Logan si impegnerà a cercare un altro stilista diverso da Thomas. Infine, Eric affronterà il figlio di Ridge in merito alla relazione che ha avuto in passato con Hope, mentre Shauna proverà in tutti i modi a non far mettere Ridge con Brooke e si avvicinerà sempre di più.