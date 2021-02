Il Paradiso delle Signore è una soap opera di grande successo che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1.

L’attore pugliese Pietro Masotti interpreta da due anni il ruolo di Marcello Barbieri. Si tratta di un giovane con un passato difficile e che, a causa di alcuni errori, è andato in carcere. Dopo aver estinto la pena, il giovane Barbieri si trasferisce a Milano e riesce a rifarsi una vita. In particolare diventa socio della Caffetteria insieme a Salvo, quando improvvisamente è costretto a “fare i conti“ con i propri trascorsi. Questo lo porterà a prendere delle decisioni importanti che gli cambieranno la vita.

Per raccontare l’evoluzione del suo personaggio, l’attore pugliese ha rilasciato un’intervista in esclusiva a Blasting News nella quale ha rivelato ai suoi fan alcune curiosità sul barista, ma anche interessanti retroscena sulla propria vita privata.

La carriera e la vita di Pietro Masotti

Lei è un attore pugliese molto seguito sui social. Le manca la sua città natale, Rutigliano? Le piacerebbe poter tornare e magari girare un film proprio in Puglia?

"Mi manca molto la mia città natale e soprattutto in questo periodo così particolare ne sento molto il vuoto. I ricordi delle mie prime esperienze lavorative a teatro sono legate, infatti, alla Puglia. I miei compaesani mi stanno facendo sentire tutta la loro vicinanza in questi mesi soprattutto dopo la messa in onda degli episodi de "Il Paradiso".

Ne sono molto onorato ed orgoglioso. In questo momento però devo ammettere, avendo trascorso diversi anni lontano dalla mia città natale, di sentirmi ben accolto da un'altra bella città italiana: Roma. Mi sento, infatti, un cittadino romano adottivo. Dal punto di vista artistico, però, non vedo l'ora di poter tornare a girare in Puglia. Questa è una regione, dal punto di vista fotografico, ideale poichè qui vi è una luce splendida.

Dal punto di vista attoriale è una grande fortuna perché avvantaggia molto poter recitare senza addizione e quindi con il proprio accento. Dario Fo, infatti, diceva che quando si studia un testo italiano potrebbe aiutare pensare alle battute con il proprio accento d'origine."

Prossimamente la vedremo impegnato in altri progetti lavorativi oltre “Il Paradiso delle Signore?”

"Al momento sono impegnato full-time con la soap opera "Il Paradiso".

Questa è una esperienza lavorativa di set totalizzante e difficilmente si riesce, contemporaneamente, a fare altro. Prossimamente inizieremo a girare i nuovi episodi della nuova stagione nella quale dovrei esserci. Nei miei progetti futuri c'è solo al momento "Il Paradiso Delle Signore". Devo dire che all'interno di questo calendario così fitto di impegni sono riuscito a inserire un piccolo lavoretto. Ho girato, infatti, un videoclip musicale insieme ad una mia collega della soap opera di Rai 1, ovvero l'attrice Giulia Arena. Posso solo anticipare che questo cortometraggio uscirà a breve, ma non posso svelare altri dettagli."

Come è nata la sua passione per la recitazione? C’è qualcosa che cambierebbe della sua carriera se avesse la possibilità di tornare indietro nel tempo?

"Io ho incominciato con un corso di teatro al liceo quando avevo 15 anni. Successivamente ho iniziato a lavorare con la compagnia che teneva questi corsi. In verità credo di aver sempre avuto dentro di me questa passione per la recitazione. Mi ricordo che quando ero bambino ed avevo 7 anni scrivevo delle preghiere che preparavo con cura e che poi recitavo durante la Messa domenicale. Per me l'altare era come un palco. Per quanto riguarda la mia carriera, rifarei esattamente tutto quello che ho fatto fino adesso. Ho sempre pensato che la formazione fosse importante e fondamentale, e per questo all'età di 19 anni ho fatto delle selezioni per entrare in due scuole importanti come la "Silvio D'Amico" ed "Il Piccolo". Per fortuna, superai le selezioni in entrambe le scuole e per questo capii che ero idoneo e che avevo del talento.

Tutte le esperienze lavorative che ho fatto, anche quelle negative dopo alcuni insuccessi, non li rimpiango assolutamente. Li rifarei perchè mi hanno permesso di stimolarmi e a crescere come attore".

Pietro Masotti:’ Io non sono intraprendente come Marcello ‘

Parliamo adesso de “Il Paradiso delle Signore”. Come è approdato sul set di questa soap opera di grande successo?

"Ho fatto due provini per poter entrare a far parte del cast de "Il Paradiso Delle Signore". Successivamente ho aspettato una chiamata che è poi arrivata il 5 Agosto, quando ormai avevo perso le speranze anche perchè da li a pochi giorni sarebbero incominciate le riprese. Quando io faccio un provino per una grande produzione ed un bel progetto come questo, provo sempre di affrontarlo in maniera serena e con la sensazione di "tentare un terno al lotto".

Mi impegno e aspetto dal momento che l'esito positivo non dipende solo da te, ma da tante altre varianti come la fortuna. In questo caso, la fortuna mi ha aiutato, anche perchè l'attore che avevano inizialmente scelto per il ruolo di Marcello Barbieri, ha rifiutato all'ultimo momento e per questo motivo, essendo io la seconda scelta, sono stato chiamato e successivamente preso per il ruolo".

Lei interpreta il ruolo di Marcello Barbieri. Il giovane ragazzo è il barista della Caffetteria insieme a Salvatore (Emanuel Caserio). È uomo molto intraprendente. Si rivede in questo personaggio? Quali sono secondo Lei i pregi ed i difetti del giovane Barbieri?

"Innanzitutto io non sono così intraprendente come lo è Marcello Barbieri. Io sono molto più fifone, misurato e moderato nelle scelte di vita.

Marcello, al contrario, è molto più istintivo e avvezzo al rischio. Sicuramente ci sono aspetti del mio carattere che si sovrappongono a quelli di Marcello, anche perché interpreto questo ruolo tutti i giorni ormai da due anni. Io penso che il maggior pregio del mio personaggio, in verità, sia anche il suo maggior difetto: mi riferisco all'altruismo. Tutti i suoi errori commessi in passato sono stati tutti dettati da una spinta altruistica. Marcello, infatti, difende sua sorella Angela e per proteggerla ha una reazione istintiva ed impulsiva che lo porta ad andare in carcere. Lo fa ovviamente perchè ha un forte senso di protezione nei suoi confronti. Così, secondo me, Marcello stava per commettere un grande errore quando aveva deciso di lasciare tutto e andare a Bologna per assecondare il sogno nel cassetto della sua amata.

Anche in questo caso, il giovane Barbieri avrebbe rinunciato al suo sogno imprenditoriale per mettersi in secondo piano rispetto a Roberta e questo per me non era giusto. Inoltre, un altro suo errore è stato quello di non coinvolgere Roberta nella storia con il Mantovano, anche se il suo gesto è stato un grande sacrificio d'amore. Sono quindi, secondo me, due facce della stessa medaglia."

Marcello Barbieri è un ragazzo della provincia di Brescia con un passato burrascoso. Nelle ultime puntate de “Il Paradiso” il ragazzo è stato soggiogato dal Mantovano. Per colpa di quest’uomo così pericoloso, é stato costretto anche a rinunciare al suo grande amore, Roberta Pellegrino. Nei prossimi episodi della quinta stagione Marcello riuscirà a prendere coraggio e a denunciarlo e raccontare così tutta la verità ai Carabinieri ?

"Purtroppo Marcello non può raccontare la verità perchè rischierebbe il carcere. Posso però anticipare ai fan de "Il Paradiso" che Marcello farà di tutto per chiudere una volta per tutte con il suo passato e questa storia. Non posso aggiungere dettagli perché non posso divulgare spoiler."

Ne “Il Paradiso delle Signore 5” la giovane “Venere” Roberta Pellegrino ha lasciato Milano e si è trasferita a Bologna. La ragazza tornerà e scoprirà la verità sul suo ex fidanzato?

"No, al momento non è previsto in sceneggiatura, almeno nell'immediato, il ritorno di Roberta a Milano. In futuro chissà, si vedrà. Sarà al contrario Marcello che prossimamente andrà a Bologna in cerca di risposte. Anche in questo caso, mi spiace, ma non posso dire nient'altro."

Marcello ha stretto un legame di amicizia con Ludovica Brancia di Montalto.

È proprio la ragazza, infatti, che spesso si prodiga per aiutare il ragazzo sempre più in difficoltà con il suo passato. Secondo alcuni fan però Marcello dovrebbe fidanzarsi con Ludovica. Cosa ne pensa Lei di questa coppia? Potrebbe essere Ludovica la ragazza giusta per Barbieri?

"Io penso che Marcello e Ludovica abbiano molto da imparare l'uno dall'altro perché entrambi vengono da due mondi completamente opposti. Per questo motivo, proprio per queste loro diversità possono essere attratti, però allo stesso tempo hanno entrambi un passato infelice e pieno di errori al quale cercheranno di porre rimedio. In questo Ludovica e Marcello sono simili. Inoltre, entrambi condividono il segreto su il Mantovano: Marcello è infatti l'unico che può capire Ludovica.

Allo stesso tempo, in questo momento, Brancia Di Montalto è l'unica che può intuire le preoccupazioni di Marcello. Quindi, i presupposti per uno sviluppo interessante ci sono: da qui, però a dire che Ludovica sia la donna perfetta per Marcello però non lo so anche perchè bisogna capire se le loro diversità, con il tempo, non possono causare attriti. Inoltre, occorre capire se Marcello riuscirà prossimamente a dimenticare definitivamente Roberta che è stata il suo amore più grande."

C’è qualche dichiarazione che vorrebbe fare ai suoi fan?

"Vorrei semplicemente ringraziarli. In modo particolare vorrei salutare tutti coloro che mi seguono sui miei profili social perchè grazie a tutti i loro messaggi cresce sempre di più la mia autostima. Inoltre, il loro infinito affetto mi motiva a lavorare sempre meglio ed a "tenere alta " l'asticella.

Io ho grande rispetto nei confronti dei miei fan ed infatti credo che tutto ciò che noi attori facciamo nel nostro lavoro lo compiano solo per loro e la loro felicità".