Gli spoiler della famosa soap opera Beautiful riservano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 8 a venerdì 12 febbraio, Hope Logan, interpretata dall'attrice americana Annika Noelle, continuerà a mentire a tutti sulla discussione avuta con Thomas, soltanto Brooke sarà a conoscenza della verità e costringerà sua figlia a mantenere il segreto, soprattutto con Ridge. Quest'ultimo sarà assai preoccupato per la scomparsa improvvisa di Thomas e comincerà a cercarlo ovunque. Inoltre, il Forrester non sarà affatto d'accordo con la decisione del figlio, riguardo la custodia del piccolo Douglas.

Anticipazioni Beautiful: Ridge discute con Hope

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse dall'8 al 12 febbraio, Steffy, Liam e Ridge si confronteranno riguardo la custodia congiunta di Douglas, che Thomas ha firmato nei confronti di Hope. Ridge non prenderà molto bene la decisione del figlio e sarà assai turbato con Brooke e sua figlia, mentre Liam cercherà di difendere la giovane Logan. Successivamente, Ridge andrà a parlare direttamente con Hope e sua madre della situazione. Nel frattempo, tutti cercheranno di contattare Thomas, ma il ragazzo sembrerà come scomparso. In seguito, Ridge avrà una brutta discussione con la giovane Logan alla quale sarà presente anche Brooke. Dopo la lite, Hope sarà notevolmente scossa, ma non parlerà con nessuno della vicenda.

Inoltre, la giovane non farà che ripensare alla colluttazione avuta con Thomas.

Hope vuole confessare il segreto riguardo Thomas

Hope non riuscirà più a mantenere il suo segreto e deciderà di confessare a Ridge ciò che è accaduto a Thomas, ma non appena la giovane pronuncerà la parola "morto" Brooke la bloccherà e giustificherà la parola come un'allegoria.

Frattanto, presso la Forrester Creations, verrà svuotata e pulita la cisterna nella quale è caduto il giovane Forrester. Ben presto, anche Hope e Brooke verranno a scoprire che la cisterna è stata ripulita, mentre Ridge si sentirà in colpa per aver difeso il figlio riguardo Douglas. Intanto, le due Logan saranno ormai certe che le prove di quanto successo a Thomas, siano state ormai cancellate.

Ridge va a cercare Thomas

Ridge comincerà ad essere assai preoccupato per suo figlio, in quanto il ragazzo ha fatto perdere le sue tracce e non si è messo in contatto con nessuno negli ultimi giorni; così il Forrester comincerà a cercarlo disperatamente. Nel contempo, Brooke cercherà di convincere Hope a mantenere il suo segreto riguardo la lite con Thomas, nonostante sia difficile e la pregherà di non farne parola neanche con Liam. Brooke sarà convinta che l'acido presente nella cisterna abbia cancellato qualsiasi prova dell'accaduto e cercherà di tranquillizzare la figlia il più possibile sulla questione. Hope, però, sarà irremovibile e sarà desiderosa di confessare ogni cosa quanto prima.