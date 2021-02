Continua l'appuntamento con le nuove puntate di Beautiful in onda in Italia da domenica 7 a sabato 13 febbraio. Le anticipazioni rivelano che dopo aver spinto Thomas nell'acido, provocando la possibile sua morte, Hope vorrà a tutti i costi confessare la verità sia a Ridge che alla polizia. Inizialmente Brooke farà di tutto per impedire alla figlia di dire quanto accaduto realmente. Dopo aver appreso che la vasca dove è caduto Thomas sarà stata svuotata e pulita, Brooke sarà sempre più convinta che le tracce del defunto siano già state cancellate. Vedendo che tutti alla Forrester cercheranno disperatamente il figlio di Ridge, Hope sarà sempre più decisa a confessare alla polizia che è stata lei l'assassina.

Tuttavia, gli spoiler rivelano che ad un tratto Thomas si presenterà in carne e ossa ma potrebbe essere un sogno.

Ridge arrabbiato, discute con Hope e Brooke

Nel corso dei nuovi episodi di Beautiful Hope e Brooke, il giorno successivo alla caduta di Thomas all'interno di una vasca di acido, si troveranno a parlare di quanto accaduto. Hope sarà distrutta per quanto successo al ragazzo e allo stesso tempo vorrebbe dire tutta la verità alla famiglia del deceduto. La mamma della ragazza però le consiglierà di aspettare e riflettere bene su che scusa inventare. Non vorrà assolutamente che la famiglia di Thomas venga a sapere che sia stata proprio Hope la colpevole. Nel frattempo alla Forrester, Liam, Ridge e Steffy non sapranno quanto accaduto a Thomas.

La loro preoccupazione più importante sarà la custodia congiunta del piccolo Douglas, sovrascritto da Thomas. Ridge sarà molto arrabbiato con Brooke e Hope, e nonostante Liam cercherà in tutti i modi di difendere Hope, Ridge si recherà dalle due donne per discutere.

Beautiful, spoiler 7-13 febbraio: Hope sul punto di confessare il possibile omicidio di Thomas

Durante le puntate in onda dal 7 al 13 febbraio, alla Forrester tutti proveranno a rintracciare Thomas ma senza alcun risultato. Intanto Steffy saluterà Liam che starà per lasciare l'ufficio e Ridge sarà impegnato in una dura conversazione con Hope e Brooke.

La signorina Logan sarà sconvolta dalla vicenda di Thomas e sommersa dai sensi di colpa per aver spinto il ragazzo all'interno di una vasca d'acido, starà per raccontare la verità a Ridge. Ad impedire che questo avvenga sarà Brooke che, nel momento in cui Hope starà per pronunciare la parola "morto", sua madre affermerà di averlo detto soltanto per scherzare. Successivamente Brooke e Hope apprenderanno che la vasca in cui è caduto Thomas è stata svuotata e pulita e che l’acido è stato mandato in altro luogo di lavoro. Intanto il povero Ridge si tirerà indietro ammettendo di aver difeso troppo il figlio. A quel punto madre e figlia si guarderanno con aria di complicità e penseranno entrambe che non ci saranno le prove che potrebbero incastrare Hope.

Nel frattempo il padre di Thomas continuerà a cercare disperatamente suo figlio, mentre Brooke cercherà di convincere Hope a non dire quanto realmente accaduto in quanto convinta che l'acido abbia nascosto ogni traccia di Thomas. La ragazza in preda alla disperazione, non riuscirà più a tenere tutto per sé e vorrà confessare quanto successo sia a Ridge che alla polizia. Gli spoiler rivelano che alla fine, inaspettatamente, Thomas potrebbe materializzarsi in carne e ossa ma che potrebbe trattarsi di un sogno.