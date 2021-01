Interessanti novità accadranno a Beautiful nel corso delle puntate trasmesse dall'1 al 6 febbraio su Canale 5. Le trame raccontano che Hope Logan farà una confessione che spiazzerà Ridge Forrester. In sintesi, la madre di Beth dirà allo stilista che suo figlio Thomas Forrester è morto durante un confronto acceso alla casa di moda.

Beautiful, puntate 1-6 febbraio: Thomas finisce in una vasca d'acido

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 1 a sabato 6 febbraio in televisione annunciano inedite novità. In dettaglio, Steffy e Liam scherzeranno tra di loro ricordando i vecchi tempi.

Intanto alla casa di moda, Hope darà una spinta a Thomas, che volerà giù in una vasca piena d'acido. Brooke e Ridge, invece, continueranno ad avere pesanti litigi per colpa dei figli.

Hope (Annika Noelle), nel frattempo, apparirà terrorizzata in quanto teme che Thomas sia morto dopo il tragico incidente. Per questo motivo, la ragazza lascerà Douglas in consegna a Charlie per tornare nella zona del misfatto. Qui Logan jr si metterà subito alla ricerca dell'ex marito, se non fosse invitata dalla sorveglianza a uscire dalla zona in quanto troppo pericolosa per la presenza di agenti chimici utili alla pulizia dei macchinari.

Brooke scopre che la figlia potrebbe aver ucciso l'ex marito

Nelle puntate 1-6 febbraio della soap opera, Hope si precipiterà a casa della madre, dove confesserà di aver provocato la presunta morte di Thomas.

In questo modo, Brooke scoprirà che la figlia potrebbe aver ucciso Forrester jr.

Liam, nel frattempo, resterà all'oscuro di tutto insieme a Steffy mentre Hope inizierà ad accusare dei sensi di colpa nei confronti dell'ex marito. La madre di Beth, infatti, rivelerà a Brooke di non aver trovato tracce di Thomas nel luogo dell'incidente. Inoltre, Logan jr apparirà decisa a raccontare tutto a Ridge, ma la madre le consiglierà di ripensarci attentamente.

Hope dice a Ridge che suo figlio è morto

Alla casa di moda, lo stilista e sua figlia Steffy si domanderanno come sia andata la cena tra Hope e Thomas. Inoltre, entrambi saranno in pensiero per il ritardo di quest'ultimo in ufficio. Alla discussione si unirà anche Liam (Scott Clifton). I tre, a questo punto, inizieranno a parlare dell'adozione di Douglas, firmata da Thomas.

A tal proposito, Ridge apparirà furioso con madre e figlia Logan mentre Spencer prenderà le difese di queste ultime.

Intanto lo stilista sarà in pensiero per le sorti del figlio per la sua prolungata assenza. Per questo motivo, si scaglierà come una furia contro Brooke. Alla fine, Hope affermerà che Forrester jr è morto, lasciando Ridge senza parole. Dall'altro canto, la signora Logan cercherà di rimediare, dicendo che la figlia intendeva che l'amore con il padre di Douglas è finito per sempre.