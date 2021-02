Questo pomeriggio a partire dalle ore 16, andrà in onda un nuovo appuntamento con il programma Verissimo. Tanti gli ospiti che si alterneranno nel salotto della conduttrice Silvia Toffanin. Tra questi, la showgirl argentina Belen Rodriguez. La donna racconterà per la prima volta le emozioni che sta vivendo durante la sua seconda gravidanza. Felicissima e raggiante per l'arrivo di una nuova vita, parlerà dell'amore con l'hairstylist Antonino Spinalbese. I due sono innamoratissimi e sin dai primi giorni insieme hanno desiderato avere un figlio. Il loro è stato un vero colpo di fulmine. La donna ha dichiarato che aveva smesso di credere nell'amore, ora spera duri per sempre perché non troverà mai più un uomo come Antonino.

Belen nel corso dell'intervista si lascerà andare ad una confessione davvero inaspettata, un momento molto doloroso che lei e il suo fidanzato hanno vissuto la scorsa estate.

Belen confessa di aver avuto un aborto spontaneo la scorsa estate

Belen Rodriguez si è lasciata andare ad una confessione intima. Queste le sue parole: "Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto. Poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati". Poi ha rivelato di aver perso il bambino che portava in grembo dopo soli quattro giorni dall'aver scoperto di essere in attesa. L'ex moglie di Stefano De Martino ha detto che lei e Antonino sono stati malissimo.

Questo però gli ha fatto capire che desideravano tanto un figlio. Fortunatamente il mese dopo l'aborto spontaneo è arrivato, ha dichiarato Belen.

Avrò una bambina che si chiamerà Luna Marie

Fiocco rosa in casa Rodriguez - Spinalbese. La donna infatti ha detto di essere al settimo cielo perché diventerà mamma di una femminuccia. Santiago quindi avrà una sorellina.

La conduttrice di Tu si que vales ha svelato che si chiamerà Luna Marie. Belen che ha sempre sognato avere una femminuccia, ha detto che spera le somigli molto. Poi ha anche aggiunto, che non vede l'ora di farle tante treccine. La showgirl argentina è al quinto mese di gravidanza, dunque la bambina nascerà questa estate. Dopo la fine del matrimonio con l'ex ballerino di Amici Stefano De Martino, Belen ha ritrovato l'amore accanto all'hairstyle milanese Antonino Spinalbese ed è pronta ad accogliere tra le sue braccia una nuova vita.

Che aggiungere ancora. Non resta che seguire tutta l'intervista per ascoltare le altre dichiarazioni fatte da Belen Rodriguez nel famoso salotto televisivo di Verissimo, programma di Silvia Toffanin.