Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro dei Gossip da inizio gennaio, quando la loro frequentazione è stata portata alla luce da un noto settimanale. La coppia era stata paparazzata a cena in un hotel di Roma, dove l'attore turco è impegnato per lavoro. Fin dai primi momenti, la storia fra il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la conduttrice sportiva ha sollevato molte perplessità nei fan. Nella giornata di sabato 20 febbraio, Deianira Marzano ha pubblicato una segnalazione sul suo profilo Instagram, secondo la quale la coppia non avrebbe atteggiamenti affettuosi ed inoltre, nell'hotel della capitale, avrebbero due camere separate e non una sola.

Can Yaman: in un video con Diletta Leotta nessun gesto di affetto

In base a quanto riportato dall'influencer campana, sembrerebbe che esista un video in cui Can Yaman e Diletta Leotta arriverebbero nell'hotel, dove alloggiano entrambi, in automobile. Insieme alla coppia sarebbe arrivato anche tutto lo staff di persone che lavora con loro e, chi ha osservato le immagini in questione, avrebbe notato freddezza fra i due presunti innamorati e non ci sarebbe stato nessun gesto di affetto, al punto che non c'è stato nessun bacio e neppure una stretta di mano o una carezza.

Can Yaman non avrebbe la stessa stanza di Diletta Leotta in hotel

Secondo ulteriori informazioni riportate da Deianira Marzano, sembrerebbe inoltre che, dopo essere stati nell'hotel della capitale per un po' di tempo, li due giovani sarebbero usciti poco dopo, ma ognuno per conto proprio.

La cosa che farebbe storcere ancora di più il naso ai detrattori della coppia, che non gradirebbero l'unione fra l'attore turco e la presentatrice di Dazn, sarebbe il fatto che, in base a indiscrezioni trapelate, sembrerebbe che i due fidanzati abbiano due camere prenotate a nome loro all'interno dell'albergo romano e non una sola.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La relazione fra Can Yaman e Diletta Leotta

Nonostante sia sempre apparso molto riservato sulla sua vita privata, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la presentatrice sportiva hanno fin da subito condiviso storie Instagram taggandosi e fotografie insieme sul loro profilo social. In alcuni casi, per evitare giudizi negativi verso la sua relazione, Can ha disabilitato i commenti sotto alcune foto con Diletta.

Anche la "suocera" di Yaman, nella giornata di venerdì 19 febbraio, ha pubblicato un post su Instagram contro gli hater invidiosi della vita altrui: ''La cattiveria e la stupidità mi hanno sempre lasciata stupita''. Non resta che attendere un po' di tempo per vedere se fra Can Yaman e Diletta Leotta la storia proseguirà.