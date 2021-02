Il 19 febbraio in prime time su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata serale del Grande Fratello Vip, caratterizzata dall'eliminazione di Giulia Salemi. La fidanzata di Pierpaolo ha avuto la peggio nella sfida diretta contro Stefania Orlando ed è tornata in studio, dove ad attenderla c'è stato anche un confronto con la sua "nemica" Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese, però, nel momento in cui è stata tirata in ballo nuovamente da Alfonso Signorini e dalla stessa Salemi, non è apparsa molto felice ed ha sbottato.

La resa dei conti tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi al GF Vip 5

Nel dettaglio, dopo l'eliminazione di Giulia e il suo arrivo in trasmissione è stata trasmessa una clip che racchiudeva tutto il percorso turbolento di Elisabetta e di Salemi all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

In particolar modo, la showgirl calabrese attaccò Giulia sostenendo che in diverse occasioni si era rivolta al suo ex marito Flavio Briatore per ottenere "sconti" e privilegi durante le vacanze estive passate nei locali del manager.

Tali affermazioni di Elisabetta, però, sono sempre state rigettate al mittente da parte di Giulia ma solo durante la puntata del GF Vip del 19 febbraio, c'è stata la resa dei conti finale tra le due protagoniste di questa edizione.

Gregoraci stizzita con Alfonso Signorini e Giulia Salemi

"Ma anche basta" ha subito sbottato Elisabetta rivolgendosi a Signorini e Giulia dopo aver preso visione del filmato che racchiudeva gli scontri che ha avuto tra le mura domestiche di Cinecittà con la sua "rivale".

Anche Salemi ha sottolineato come Alfonso Signorini, da fuori, avesse organizzato nel dettaglio questa diatriba tra lei ed Elisabetta che ha tenuto banco per settimane all'interno del GF Vip.

"E certo, altrimenti che ci sto a fare qui" ha prontamente risposto il conduttore che, successivamente, ha tirato in ballo nuovamente Gregoraci, chiedendole se augurasse tanta felicità alla nuova coppia Giulia-Pierpaolo.

Elisabetta Gregoraci al GF Vip: 'Basta con questa storia'

"Beh ovvio, si. Basta con questa storia" ha prontamente replicato stizzita Gregoraci aggiungendo che viene sempre messa in mezzo.

"Ho iniziato questo Grande Fratello e rifarei tutto quello che ho fatto, compreso Pier. Ma la nostra amicizia era una cosa diversa dal loro rapporto" ha ammesso Elisabetta durante il confronto con Giulia al GF Vip.

"Gli auguro tanta felicità. Il rapporto che si vive nella casa è sicuramente diverso da quello che si vive fuori, tanta felicità a loro due", ha proseguito ancora Gregoraci che è apparsa visibilmente stufa di essere tirata in ballo nelle vicende sentimentali dei "Prelemi".