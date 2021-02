Il rapporto di amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò all'interno del Grande Fratello Vip 5, ha vissuto un altro momento molto complicato. Nel corso della puntata andata in onda su Canale 5 venerdì 19 febbraio, la brasiliana e la siciliana hanno avuto uno scontro verbale. Se da un lato l'attrice ha sottolineato di stare male per questa situazione che si è creata visto l'affetto verso Mello, dall'altra parte la modella ha ribadito: "Lei deve vivere il suo amore e io devo lavorare su me stessa".

Dayane Mello: 'Ho bisogno dei miei tempi'

Nel corso del live Alfonso Signorini ha fatto restare Rosalinda Cannavò e Dayane Mello da sole nel salotto ed è andato in scena un confronto molto acceso tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip 5.

L'attrice ha sottolineato che ha sempre provato amore per la brasiliana, in termini di amicizia. "Anche io", ha replicato la modella che, però, ha proseguito dicendo: "Sono tanti i fattori che mi hanno fatto allontanare da te". Dayane si è sentita tradita perché Rosalinda Cannavò non le ha parlato della sua storia con Andrea Zenga e non ha approvato pienamente questa relazione. L'attrice, alzando un po' i toni ha chiesto: "Posso decidere io quello che fare?". In passato si è discusso anche di un possibile flirt tra le due ragazze. Il conduttore del reality ha sottolineato come Rosalinda ha subito specificato che fosse amicizia. La 28enne ha risposto in questi termini: "Io ho sempre detto che la mia amicizia con Dayane fosse amore. Per me era tanto amore ed è tanto amore".

Continuando il discorso Rosalinda ha evidenziato che le parole di Mello nei suoi riguardi le fanno molto male. Alfonso Signorini, a quel punto, ha chiesto alle due ragazze se si ignoreranno fino al termine del programma, giunto ormai verso la conclusione. Cannavò ha risposto che spera di no. Diversa la replica di Dayane che ha effettuato un percorso con l'attrice ma ora ha bisogno dei suoi tempi.

Le due hanno proseguito la discussione sottolineando entrambe che nel momento del bisogno l'una ha potuto contare sull'altra. Un post del fratello di Dayane, nel quale si legge che Rosalinda si sta approfittando della modella ha toccato profondamente l'attrice che ha chiesto cosa ha fatto di male. "Devo essere messa in croce per le mie scelte che non sono le scelte di Dayane", ha detto Rosalinda.

Pupo con Rosalinda, Antonella Elia dalla parte di Dayane

Alfonso Signorini ha così dato la parola ai suoi due opinionisti in studio. Pupo si è schierato con Rosalinda Cannavò, dicendo che si fida molto della sua storia con Andrea Zenga e ha consigliato alla siciliana di liberarsi degli ultimi ostacoli con Dayane Mello che ne rappresenta uno. Dall'altro lato, Antonella Elia a affermato di essere innamorata della forza della natura che ha la brasiliana. La showgirl ha affermato di non credere alla messinese. Il conduttore ha domandato a Rosalinda se ha sostituito Dayane con Samantha De Grenet. La risposta è stata negativa. Cannavò in lacrime ha detto che per lei è un gran dolore quanto sta accadendo con Dayane. La brasiliana, invece, ha affermato: "Da 5 mesi che piange.

Ormai sono abituata".