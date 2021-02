Recentemente si era diffusa la voce che Mediaset avesse acquistato i diritti di una delle prime serie televisive interpretate da Can Yaman. Si tratta di "İnadına Aşk", la fiction del 2015 e andata in onda sull'emittente Fox Türkiye. Alcune fonti vicine all'azienda milanese hanno rivelato che, contrariamente a quanto pubblicato su diversi siti, l'unica serie finora acquistata sarebbe "Bay Yanlis" (Mr. Wrong), ossia l'ultima interpretata dall'attore turco. Non si conosce ancora la data di messa in onda, ma è stato confermato che prossimamente verrà trasmessa quasi certamente su Canale 5.

'İnadına Aşk' con Can Yaman non andrà in onda in Italia: smentito il rumor dell'acquisto della serie

I fan di Can Yaman rimarranno delusi. L'entusiasmo generato dai rumors sull'acquisto di Mediaset di due serie tv ("Bay Yanlis" e "İnadına Aşk") interpretate dall'attore è stato spento dalla smentita, circolata in rete. La notizia riguarda solo la fiction del 2015 che, dunque, non verrà trasmessa in Italia e non ci sarebbe nemmeno l'intenzione di acquistarne i diritti. L'interprete turco, prima di arrivare al successo con "DayDreamer - Le ali del sogno" e "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore", ha esordito nel 2014 in "Gönül İşleri" e l'anno successivo ha rivestito il ruolo di Yalın Aras in "Inadina Ask". In quest'ultima, composta da 32 puntate, Yaman interpreta il giovane presidente di un'azienda di programmazione in cui viene assunta Defne Barutçu Aras (Açelya Topaloğlu), la protagonista femminile della serie.

Acquistata da Mediaset 'Bay Yanlis', l'ultima serie interpretata da Can Yaman

Forte del successo ottenuto prima con Bitter Sweet e poi con DayDreamer, Mediaset ha deciso di acquistare "Bay Yanlis" (Mr. Wrong), l'ultima serie tv interpretata da Can Yaman. Andata in onda in Turchia su Fox tra giugno e ottobre 2020, molto probabilmente arriverà sul piccolo schermo di Canale 5 nell'estate 2021.

La fiction prodotta da Gold Film e Fox Türkiye ha soltanto una stagione composta da 14 puntate in cui tornano a far coppia Can Yaman e Özge Gürel, già partner in "Dolunay" (in Italia "Bitter Sweet"). Le vicende di "Bay Yanlis" sono ambientate ad Istanbul e vedono come protagonisti Özgür Atasoy (Yaman), giovane ristoratore dalla vivace vita sentimentale, ed Ezgi İnal (Gürel), una romantica ragazza alla ricerca dell'uomo giusto.

La serie non ha ottenuto in patria il successo sperato e ciò ha portato al mancato rinnovo per una seconda stagione, nonostante fosse stata inizialmente pianificata.