Continua l'appuntamento settimanale con le nuovissime puntate de Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda nella settimana dal 22 al 26 febbraio. Le anticipazioni rivelano che Maria rischierà di andare via da Milano, perché costretta a lasciare la sua abitazione. Agnese deciderà di aiutarla con la collaborazione di Don Saverio. Giuseppe, in cuor suo, vorrebbe che sposasse Rocco, intanto cercherà un modo per far sì che la ragazza non torni in Sicilia. Nonostante le opposizioni di Adelaide, Umberto dirà a Marta che Federico è suo fratello. Dopo aver appreso la notizia, delusa dal comportamento del padre, Marta scapperà dal fratello a Parigi.

Giuseppe vorrebbe che Maria sposasse Rocco

Durante i nuovi episodi in onda da lunedì 22 a venerdì 26 febbraio, Gabriella e Cosimo torneranno dalla luna di miele. Al loro rientro si trasferiranno a Villa Bergamini, dove inizieranno una nuova vita matrimoniale. Vittorio, nel frattempo, avrà paura che il suocero riveli a Marta che il giovane Cattaneo è suo fratello. Al grande magazzino la nuova capocommessa Dora avrà un momento di crisi, in quanto penserà di non essere in grado di svolgere al meglio il suo ruolo. Per questo motivo il dottor Conti dovrà mettersi alla ricerca di una nuova figura che possa sostituire la signorina Vianello. Anche Maria non affronterà un bellissimo momento: sarà costretta a cercare una nuova abitazione, altrimenti dovrà per forza tornare in Sicilia.

A voler aiutare la sua collega sarà Agnese, che proverà a cercare una nuova casa chiedendo anche a Don Saverio. Giuseppe Amato, invece, vorrebbe che sposasse suo nipote Rocco, ma intanto le troverà una sistemazione momentanea, in maniera che Maria possa rimanere in città. Intanto Ludovica, quando penserà di essersi finalmente liberata del Mantovano, riceverà un nuovo avvertimento.

Marta apprende dal padre che Federico è suo fratello

Nel corso delle nuove puntate Federico e Umberto vorranno dire a tutti i costi la verità a Marta, ma Adelaide non sarà per niente d'accorso. La contessa farà di tutto per impedire che la nipote venga a conoscenza della parentela che la lega a Federico, nato da una relazione amorosa tra Umberto e Silvia, e cercherà di trovare un compromesso.

Però la giovane Guarnieri inizierà ad avere dei sospetti: noterà uno strano comportamento in Federico e chiederà spiegazioni al marito. Il commendatore, sommerso dai sensi di colpa, deciderà di raccontare tutta la verità a Marta, ma la ragazza prenderà malissimo la notizia. Umberto sarà profondamente triste dopo aver visto la reazione della figlia e cercherà di sfogarsi con Federico e il genero. Intanto la moglie di Vittorio, delusa per il tradimento del padre, deciderà di partire nuovamente da Milano e recarsi dal fratello a Parigi. Nel frattempo Rocco penserà di far lavorare lo zio Giuseppe al Paradiso, ma come magazziniere. Sia Armando che Agnese, però, non saranno molto felici dell'idea avuta dal giovane Amato. Tutto ciò provocherà in Giuseppe dei sospetti sul rapporto tra la moglie e Armando.