Dopo 30 anni di matrimonio la relazione tra due coniugi originari di Nerola, provincia di Roma, è andata in crisi. Antonella non ha perdonato i tradimenti virtuali del marito e ha deciso di chiedere la separazione a Eugenio. Quest'ultimo ha chiesto aiuto alla redazione di C'è posta per te per riconquistare la moglie, con Maria De Filippi che ha spiegato, nel corso della puntata del 13 febbraio, i motivi che hanno determinato la rottura. "Per noia si è iscritto a una chat di incontri per single e ha iniziato a conversare con alcune donne. La moglie gli diceva di smettere, ma lui dopo un po' riprendeva" - ha spiegato la conduttrice, precisando che la donna ha preso la drastica decisione quando le è stato inviato uno screenshot di una conversazione spinta che Eugenio aveva intrattenuto con una sconosciuta.

Dall'altra parte il romano ha spiegato di non essere andato oltre uno scambio di messaggi e di foto su Facebook e WhatsApp: "È una malattia, non lo farò più. Non riesco a vivere senza di lei". Promesse che non hanno convinto Antonella che, tra una battuta e l'altra, ha deciso di chiudere la busta.

Eugenio a C'è posta per te per recuperare il rapporto con la moglie

Il cinquantasettenne Eugenio, padre di tre figli, ha cercato di recuperare il rapporto con la moglie nel corso della puntata del 13 febbraio di Uomini e Donne. Il romano ha spiegato di aver iniziato a conversare con altre donne in chat perché si sentiva trascurato dalla consorte. "Quando stavamo sul divano le chiedevo di andare in camera da letto, ma lei preferiva guardare il film".

Da qui una serie di conoscenze virtuali che hanno finito per minare il rapporto con Antonella, che ha perso le staffe quando ha ricevuto le prove dell'ennesima conversazione audace del marito.

La donna ha accettato di partecipare al people show, ma non ha trattenuto il sorriso dopo che Eugenio le ha riferito di non averla tradita né con il cuore né con la mente.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

"Gli ho sempre detto che è un cretino. Un film non ce lo guardiamo mai insieme perché gli parte in continuazione il ditino sul telefonino". L'uomo ha ribadito di non essere mai andato oltre allo scambio di messaggi in chat, ma Antonella è parsa sin da subito irremovibile: "L'ho perdonato già troppe volte".

Antonella chiude la busta: 'Mi ha deluso'

Durante il confronto, nel corso della puntata del 13 febbraio di C'è Posta per te, Eugenio ha anche raccontato alcuni dettagli intimi del rapporto con la moglie.

"Tra noi andava tutto bene e siamo stati insieme due giorni prima della tua decisione. A letto siamo due vulcani" - ha spiegato il cinquantasettenne con Antonella che non ha nascosto l'imbarazzo. "Maria gli vuoi dire di smetterla" - ha ribattuto la donna con la conduttrice che non ha trattenuto il sorriso.

Pentimento e dolci parole non sono bastati a Eugenio per convincere la moglie a concedergli una nuova chance. "Non l'ho mai messo in discussione come uomo e come padre, ma come marito mi ha deluso" - ha affermato la donna prima di chiudere la busta. Di fronte alle parole della consorte il romano ha riferito di essersi rassegnato e che non ha intenzione di fare ulteriori tentativi. "Chiudo anche io, non l'ho mai tradita. Con il bancomat lei ha sempre fatto tutto".