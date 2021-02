Il Paradiso delle Signore, la serie televisiva italiana trasmessa in Italia su Rai 1, ritornerà in onda con le nuove puntate da lunedì 1 a venerdì 5 marzo. Le anticipazioni di queste nuove puntate rivelano che Gloria Moreau si nasconderà da Zia Ernesta per non farsi vedere. Maria invece spiazzerà Irene e Rocco, mentre Ludovica Brancia si rifugerà a casa del Capo magazziniere Armando Ferraris e Marcello Barbieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 1-5 marzo: Maria spiazza Irene e Rocco

Nel dettaglio, la nuova capocommessa Gloria riuscirà a farsi apprezzare fin da subito dalle Veneri. La giovane Moreau, dopo aver finito il suo primo giorno di lavoro, si allontanerà su un taxi e farà intendere di essere un po’ misteriosa.

Nel frattempo Vittorio non saprà se inserire l'abito british nella nuova collezione, ma Gabriella sarà determinata a difendere la sua creazione: la stilista in seguito indosserà il vestito e lascerà le Veneri incantate. Le anticipazioni delle nuove puntate de Il paradiso delle signore dall'1 al 5 marzo rivelano che la vicinanza tra Maria e Rocco renderà molto felice Giuseppe. Quest'ultimo invece inizierà ad avere le prime discussioni con Armando dopo la sua assunzione al grande magazzino, tanto che deciderà di cambiare comportamento con Agnese e il capomagazziniere. Intanto Irene dirà a Rocco che stanno cercando di incastrarlo per fargli sposare Maria, mentre quest'ultima spiazzerà i due nel momento in cui cambierà look. Umberto, oltre a scusarsi con Vittorio e Federico per aver complicato la loro vita, deciderà di scrivere una lettera a Marta poiché sarà rattristato dalla sua freddezza.

Ludovica si rifugia a casa di Armando e Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore da lunedì 1 a venerdì 5 marzo rivelano che Vittorio dopo aver parlato con Beatrice, deciderà di inserire l’abito british di Gabriella nella nuova collezione chiamata "Un passo avanti". Nel frattempo Ludovica sarà costretta a chiedere l'aiuto di Marcello per via del ricatto di Mantovano.

Il giovane Barbieri a questo punto racconterà dei suoi problemi con Sergio Castrese ad Armando, in quanto la giovane Brancia sarà costretta a nascondersi nella loro abitazione per difendersi dal malvivente. Successivamente il capomagazziniere chiederà a Ludovica di non far soffrire Marcello. Intanto Anna festeggerà il suo nuovo lavoro come Venere del grande magazzino, mentre Salvatore sembrerà finalmente aver dimenticato per sempre Gabriella.

Gloria si nasconde per non farsi vedere da zia Ernesta

Nonostante Giuseppe apparirà cambiato agli occhi dei suoi familiari, Agnese confesserà a Don Saverio di amare ancora Armando: tuttavia il prete consiglierà alla signora Amato di riavvicinarsi a suo marito. Le trame de Il Paradiso delle signore fino al 5 marzo rivelano che Gloria si nasconderà per non farsi vedere da zia Ernesta quando quest'ultima si recherà al grande magazzino per portare un vestito a Federico. A tal proposito, quest'ultimo sarà invitato a cena dai Bergamini. Il servizio fotografico per promuovere il vestito british di Gabriella si rivelerà un grande successo, tanto che Vittorio sarà contento. Per finire, Ludovica resterà vittima di un'aggressione di Mantovano malgrado si sia rifugiata nell'abitazione di Ferraris.