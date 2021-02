Nel corso della nuova puntata di C'è posta per te in onda questo sabato 6 febbraio è stata raccontata la storia di Maria, 52 anni, la quale ha chiesto aiuto alla trasmissione del sabato sera di Maria De Filippi per ricucire il rapporto con alcuni dei suoi due figli che non le hanno perdonato il fatto di essersi ricostruita una nuova vita dopo aver lasciato il marito. I figli di Maria hanno accettato l'invito e nel corso del racconto della loro storia, Davide ha svelato di aver anche picchiato il nuovo compagno di sua mamma, prendendosi gli applausi da parte del pubblico presente in studio.

La storia di Maria a C'è posta per te: chiede aiuto per rivedere i figli

Nel dettaglio, Maria ha rivelato che i suoi due figli, le hanno tolto la parola dopo aver scoperto che la donna si stava frequentando con un altro uomo di nome Gaspare.

Lei, però, ha precisato che il suo matrimonio è finito non per mezzo di questo altro uomo e ha sottolineato che i suoi figli fossero consapevoli del fatto che il loro padre era diventato particolarmente ossessivo nel corso degli ultimi anni.

Sta di fatto che quando suo marito ha scoperto la relazione clandestina con Gaspare, ha deciso di smascherarla in presenza dei suoi stessi figli.

Il racconto di Davide a C'è posta per te

A quel punto Maria decise di andare via di casa con la figlia più piccola e questo suo modo di fare scatenò la rabbia del figlio Davide che si mise al telefono per insultarla e rinfacciarle di essersene andata via con il nuovo compagno.

Da quel momento in poi, i figli scelsero di togliere la parola alla loro mamma e così questa sera Maria ha scelto di chiedere aiuto a C'è posta per te per provare a ricucire questo rapporto.

Nel corso del racconto, Davide ha raccontato anche nuovi dettagli su quanto sarebbe accaduto nel corso di questi anni in cui ha mantenuto un rapporto conflittuale con sua mamma. Il ragazzo, ad esempio, ha raccontato di aver picchiato il nuovo compagno Gaspare.

Davide racconta di aver picchiato il compagno della mamma e il pubblico applaude

"Tu insulti lei, vedi Gaspare e meni lui" ha dichiarato Maria De Filippi raccontando quello che era successo mentre Davide si è difeso dicendo di aver picchiato il compagno della mamma perché c'era stato uno "sguardo di troppo".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

"Mi ha infastidito, sono sincero. In quel momento così mi è passato per la testa. Lui non ha reagito" ha ammesso Davide mentre la De Filippi sottolineava il fatto che Gaspare non si fosse mosso nel momento in cui subiva l'aggressione.

"Se si voleva muovere, nessuno lo ha obbligato a starsi seduto" ha chiosato Davide mentre il pubblico presente in studio a C'è posta per te applaudiva.

Sul web e sui social, però, non tutti hanno gradito il gesto di Davide nei confronti del compagno della mamma.