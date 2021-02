Le anticipazioni della soap opera turca Daydreamer sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda prossimamente in Italia, Sanem si dedicherà completamente alla stesura del suo romanzo, la donna cercherà l'ispirazione giusta e una volta ritrovata la serenità, riuscirà a scrivere la sua bozza. Frattanto Yigit troverà l'editore giusto per pubblicare il libro di Sanem, ma non sarà creduto da Can, il quale penserà che l'uomo, in realtà, sia soltanto un imbroglione. Successivamente accadranno diversi imprevisti e malintesi, nei quali Can e Sanem saranno i veri protagonisti: Divit si ritroverà ad affrontare Yigit, con il quale avrà un duro scontro.

Anticipazioni DayDreamer: Yigit dice a Sanem di aver trovato un editore americano

Nelle puntate di DayDreamer che verranno trasmesse prossimamente in Italia, Sanem dovrà prepararsi a lasciare per sempre la Fikri Harika, dopo aver firmato l'accordo con Yigit e dovrà impegnarsi alla stesura del suo libro. La creazione del suo romanzo, non sarà l'unico pensiero per l'Aydin, la quale sarà molto angosciata per la partenza della sua cara amica Ayah. In seguito Yigit annuncerà a Sanem di aver trovato un editore americano, disposto a finanziare il suo libro, dopo la notizia la donna penserà di dover trovare l'ispirazione giusta e vorrà trovare del tempo per se stessa.

Can non si fida di Yigit

Sanem sarà notevolmente felice per il suo nuovo progetto e sarà desiderosa di avvertire Can, del fatto che Yigit ha finalmente trovato un editore, così si recherà subito dal suo amato per informarlo.

In seguito Can non avrà una reazione tanto soddisfacente agli occhi di Sanem: il fotografo, infatti, non ha mai avuto simpatia per Yigit e non riuscirà ad accettare il fatto che l'uomo giri intorno alla sua fidanzata. Inoltre, Divit non riuscirà a fidarsi del fratello di Polen e sarà ormai convinto che stia prendendo in giro Sanem in qualche modo, così deciderà di indagare su di lui.

Can comincerà a sospettare che l'editore in realtà non esista e che Yigit abbia inventato tutto, al solo scopo di trascorrere del tempo insieme alla bella Aydin.

Sanem trova l'ispirazione per il suo romanzo

Can cercherà in tutti i modi di scoprire qualcosa sul conto di Yigit e chiederà l'aiuto di alcune sue conoscenze americane: non ci vorrà molto prima che il fotografo scopra che i suoi sospetti erano fondati.

Nel frattempo Sanem riuscirà a rilassarsi e a ritrovare l'ispirazione per scrivere il suo romanzo. L'Aydin riuscirà a superare la tristezza per la partenza della sua amica Ayah, inoltre sarà molto felice per sua sorella Leyla e per il suo matrimonio con Emre. Grazie alla ritrovata serenità, Sanem comincerà a ragionare sul vero significato dell'amore e si renderà conto di essere diventata una scrittrice, proprio grazie ai sentimenti provati inizialmente per il suo Albatros. Sarà così che Aydin riuscirà a trovare la giusta ispirazione e deciderà di dedicare il libro alla sua storia d'amore con Can.

Yigit distrugge il romanzo di Sanem

Sanem si metterà subito all'opera e comincerà a scrivere il suo romanzo e a ripercorrere ogni momento della sua conoscenza con il fotografo.

Poi la donna, deciderà di consegnare una bozza del libro al suo amato, cosicché possa leggerlo ed esprimere i suoi pensieri. Più tardi Can prometterà alla sua fidanzata di leggere il romanzo il prima possibile, l'uomo prenderà seriamente la promessa fatta a Sanem, tanto che andrà nella sua casetta in montagna per rilassarsi e leggere in tranquillità. Successivamente, però, accadrà qualcosa di imprevisto e Yigit chiederà la bozza del libro a Sanem, per poterla inviare all'editore americano. Inizialmente la donna non saprà come fare, ma poi penserà di raggiungere il suo amato in montagna per riprendere la bozza. Sanem si recherà da Can, ma con lei ci sarà anche Yigit, una volta arrivati i due non riusciranno a trovare Can in casa. Frattanto il fratello di Polen troverà il libro di Sanem sopra un ceppo di legno e si accorgerà che all'interno manca il capitolo riguardo la storia d'amore tra lei e Can.

Subito dopo, Yigit sarà colto da un impeto di gelosia e all'improvviso lancerà il romanzo tra le fiamme e lo distruggerà.

Can e Yigit si scontrano

Can farà rientro all'improvviso presso la casetta di montagna e troverà Sanem insieme a Yigit, quest'ultimo approfitterà dell'occasione per accusare Can di aver distrutto il libro dell'Aydin. Il fratello di Polen urlerà cose spregevoli a Can e lo rimprovererà di non amare davvero la sua fidanzata. Sarà così che Can perderà completamente il controllo e spingerà Yigit a terra con forza, la caduta dell'uomo sarà terribile, tanto che perderà i sensi. Subito dopo Sanem e Can chiameranno i soccorsi e l'uomo sarà portato subito all'ospedale. Successivamente Huma annuncerà a tutti che le condizioni di Yigit sono molto gravi e che l'uomo potrebbe rimanere paralizzato per sempre, a causa del brutto colpo alla schiena.

Infine, Sanem sarà assai turbata per la terribile notizia e non riuscirà più a guardare con gli stessi occhi il suo fidanzato, anzi a causa del suo comportamento deciderà di lasciarlo e lo pregherà di stare lontano da lei.