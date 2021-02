Can Yaman è sempre più al centro dell'attenzione e le ultime indiscrezioni parlano di una sua presenza sul set di Che Dio ci aiuti 6. Le puntate finali della Serie TV con Elena Sofia Ricci sono ancora in fase di ultimazione e secondo i bene informati, l'attore turco sarebbe una delle guest star che appariranno nelle puntate conclusive che verranno trasmesse su Rai 1.

Can Yaman, continua il successo italiano del divo di DayDreamer

Can Yaman diventato popolare in Italia grazie alle sue interpretazioni in Bitter Sweet e DayDreamer, è sempre più richiesto nel bel paese anche grazie alla sua conoscenza dell'italiano.

Balzato al centro delle cronache rosa anche per il suo flirt con Diletta Leotta, per lui nei prossimi mesi cominceranno le riprese della serie tv Sandokan, che lo vedrà nei panni del protagonista che furono negli anni '70 dell'indimenticabile Kabir Bedi. Accanto a Can Yaman, l'attore italiano Luca Argentero. Molti progetti in questo 2021 per l’affascinante attore che vanta nel nostro paese un gran numero di fan.

Che Dio ci aiuti 6: Yaman guest star in uno dei prossimi episodi?

I seguaci di Can Yaman sembra non debbano aspettare molto per vederlo di nuovo in tv. In attesa di Sandokan, alcune fonti ben informate riportano la notizia secondo la quale Can Yaman sarà sul set di Che Dio ci aiuti 6, le cui ultime puntate sono ancora in fase di registrazione.

I beni informati sono certi che l'attore di DayDreamer sarà sul set nelle giornate del 17 e 18 febbraio per girare alcune scene che lo vedranno accanto a suor Angela e agli altri protagonisti della fortunatissima serie di Rai 1. Se la notizia venisse confermata, Can sarà dunque una guest star in una delle puntate finali e che verranno trasmesse nel corso delle prossime settimane sul primo canale della televisione di Stato.

Suor Angela gelosa di Primo ed Erasmo nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti 6

Non è dato sapere in quale vicenda potrebbe essere coinvolto Can Yaman in Che Dio ci aiuti 6, ma non ci resta quindi che attendere la messa in onda del gran finale di questa sesta stagione della fiction per scoprire tutte le sorprese. Nel frattempo, dando uno sguardo alla trama del prossimo 18 febbraio, si viene a sapere che Ginevra lascerà Nico senza dargli troppe spiegazioni, mentre Monica si riscoprirà ancora innamorata del giovane avvocato.

Suor Angela invece, sarà gelosa del rapporto sempre più stretto che si instaurerà tra Primo ed Erasmo, il fratello appena ritrovato. Per ulteriori dettagli, l'appuntamento è per giovedì in prima serata su Rai 1, mentre su RaiPlay è possibile recuperare gli episodi già andati in onda.