Quella di mercoledì 3 febbraio, è una giornata che Dayane non dimenticherà mai: la ragazza è stata informata dagli autori del GF Vip che uno dei suoi fratelli più piccoli è scomparso a causa di un incidente. Mello ha deciso di restare nella casa perché, qualora volesse volare in Brasile per dare l'ultimo saluto a Lucas, non potrebbe rientrare facilmente in Italia a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Tutti i vipponi si sono stretti attorno alla brasiliana, dimostrando un grande rispetto per lei e per la sua famiglia restando in silenzio per ore.

La perdita di Lucas sconvolge Dayane: 'Era un cucciolo'

Dalla tarda mattinata di mercoledì 3 febbraio, nella casa del GF Vip si respira un'aria pesante: i concorrenti, infatti, hanno saputo che uno dei fratelli minori di Dayane è scomparso nella notte a causa di un incidente stradale. È stata la stessa modella ad informare i suoi compagni d'avventura di quello che è successo a Lucas, che purtroppo ha perso la vita dopo che la sua auto si è scontrata con un camion.

Un'ora dopo aver lasciato momentaneamente l'abitazione di Cinecittà per sapere qualcosa in più su quello che è accaduto in Brasile, la 31enne è rientrata e ha raccontato tutto prima a Rosalinda e poi agli altri coinquilini.

Disperata e tra le lacrime, la finalista della quinta edizione ha spiegato che ha preferito tornare nella casa anziché rimanere da sola in un container a causa del Covid.

"Non posso andare in Brasile, perché poi non potrei più tornare", ha fatto sapere Dayane mentre tutti i suoi amici le mostravano vicinanza e sostegno in un momento così delicato.

Il ricordo di Dayane commuove i vipponi e il pubblico

Da quando si è saputo che uno dei fratelli di Dayane non c'è più, nella casa del GF Vip è calato un surreale silenzio. I concorrenti, infatti, si sono mostrati subito molto rispettosi del dolore della brasiliana e l'hanno lasciata sfogare con chi le è più vicina dall'inizio, ovvero Rosalinda.

A pronunciare qualche parole nelle ultime ore, è stata proprio Mello quando ha ricordato il fratello Lucas e il bel carattere che aveva.

"Con lui avevo un rapporto diverso rispetto a quello con Juliano. Era un ragazzo perbene e amava i suoi amici. Era il nostro cucciolo. Quando era piccolo gli cambiavamo il pannolino", ha fatto sapere la modella davanti alle telecamere.

La ragazza si è detta dispiaciuta soprattutto per suo padre e per la moglie, che hanno perso il loro unico figlio: "Non lo vedevo da quattro anni, ma l'ho sentito l'ultima volta prima di entrare nella casa".

Concorrenti turbati dal lutto che ha colpito Dayane

Anche se in apparenza quella di Dayane di rimanere al GF Vip nonostante il lutto può sembrare una decisione incomprensibile, nessuno in casa si è permesso di criticarla. La ragazza ha spiegato che se non ha abbandonato il gioco è perché l'emergenza sanitaria in corso le impedisce di raggiungere il Brasile e poi tornare in Italia senza fare una lunga quarantena.

Stefania, Alda, Tommaso e Samantha si sono detto convinti del fatto che la cosa migliore per Mello in questo momento sia quella di restare al loro fianco piuttosto che vivere da sola in un container a causa del Covid.

Il silenzio che ha avvolto l'abitazione di Cinecittà, ha commosso i telespettatori, che si stanno complimentando virtualmente con i concorrenti che stanno mostrando tatto e rispetto in questa situazione così delicata per una loro compagna d'avventura.

Al momento è difficile pensare che il Grande Fratello Vip 5 possa tornare quello che era fino a poche ore fa, ovvero incentrato su litigate, giochi, storie d'amore e divertimento.