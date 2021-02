Le puntate finali di DayDreamer - Le ali del sogno saranno dense di colpi di scena. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia svelano che Can, a seguito dell'incidente che gli ha provocato la perdita della memoria, non riuscirà più a ricordarsi di Sanem e di tutto ciò che è accaduto nella sua vita negli ultimi due anni. Nonostante i vari tentativi della giovane di far riemergere tutto ciò che in passato li aveva legati profondamente, Can confiderà al padre Aziz che non prova nulla nei riguardi di Sanem. Quest'ultima sarà molto amareggiata nell'apprendere che i suoi tentativi daranno alcun frutto.

Sanem userà il suo profumo per risvegliare i ricordi di Can

Proseguono le anticipazioni di DayDreamer: l'incidente che farà perdere a Can la memoria in merito agli ultimi due anni della sua vita, avrà effetti negativi nel suo rapporto con Sanem. La giovane scrittrice proverà di tutto per far ricordare al fotografo quanto in passato sono stati innamorati, ma la strada da affrontare sarà tutta in salita. Dopo aver riacquistato il palazzo della Fikri Harika e aver portato Can nei luoghi che sono stati teatro del loro amore, la minore delle sorelle Aydin cercherà di far ricordare a Divit quanto il suo profumo li aveva uniti.

Raggiungendo Can al rifugio, Sanem indosserà il profumo che aveva la sera del primo bacio al buio durante il quarantesimo anniversario della Fikri Harika.

Il piano della giovane Aydin, però, non darà i risultati sperati, in quanto il fotografo rivelerà di aver preso un brutto raffreddore e di non riuscire a sentire gli odori. Sanem, allora, proporrà al fotografo di preparare uno dei suoi unguenti per lenire i brutti effetti dell'influenza, prendendosi cura di lui.

Sanem delusa nel sapere che Can non la ama

Can e Sanem si avvicineranno in maniera pericolosa, tant'è che tra i due per poco scatterà un bacio. Sul più bello, però, giungeranno Emre e Leyla, che irromperanno spegnendo la passione tra i due per annunciare che a lavoro c'è un grosso problema da risolvere. Rientrati in agenzia, Sanem dovrà incassare un brutto colpo in quanto ascolterà parole poco piacevoli che Can dirà a suo padre sul suo conto.

Il fotografo confiderà ad Aziz di essere lieto di non aver baciato Sanem, in quanto non prova nulla nei suoi confronti, nonostante tutti continuano a raccontare di un grosso amore che li univa. Suo malgrado Sanem ascolterà la conversazione, restando profondamente delusa e amareggiata. La giovane scrittrice, che era certa di aver scatenato qualche ricordo nel fotografo, dovrà accettare che in realtà la riconciliazione con l'uomo che ama è molto lontana.