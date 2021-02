Continuano le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno: le news provenienti dalla Turchia si concentrano sulla figura del protagonista maschile, Can Divit. La perdita di memoria del fotografo a seguito dell'incidente stradale farà disperare Sanem, la quale però non si arrenderà. La giovane, infatti, farà di tutto per far riemergere nell'uomo che ama i ricordi della loro storia d'amore, sebbene la strada si presenti fin dall'inizio tutta in salita. La dolce scrittrice tenterà tutte le carte a sua disposizione, ricreando anche le situazioni che in passato li avevano visti complici.

Sanem non si arrende e lotta per il suo amore

La scelta di Sanem di riacquistare il palazzo che era sede della Fikri Harika non sembrerà dare immediatamente i suoi frutti. Can, che non ricorderà nella degli ultimi due anni della sua vita, si sentirà in imbarazzo di fronte al comportamento della ragazza che proverà a essere seducente nei suoi confronti. La giovane, dietro consiglio della sorella Leyla, cercherà di avere un atteggiamento più dolce e deciderà di donare al fotografo il suo primo romanzo, ''L'Albatros e la Fenice'', che narra proprio la nascita della loro love story.

I tentativi di Sanem di far tornare la memoria a Can non si fermeranno di certo qui. Con la scusa di un appuntamento di lavoro, la dolce Aydin farà in modo di portare Can nei pressi del mare proprio sugli scogli: in passato infatti erano stati per loro teatro di diverse litigate, ma allo stesso tempo avevano visto nascere la loro unione con promesse importanti.

Durante la discussione che Sanem farà nascere proprio sugli stessi scogli qualcosa improvvisamente cambierà in Can.

Can ha un flashback di una lite con Sanem

Il giovane protagonista di DayDreamer, infatti, avrà dei flashback di una precedente lite con Sanem e ciò per lui rappresenterà un punto di svolta. Can comincerà a poter dare un senso a tutti racconti della scrittrice.

Il maggiore dei fratelli Divit, però, prenderà una decisone importante. Per non illudere Sanem e non provocare in lei nuovi dolori, Can manterrà il segreto sui primi ricordi recuperati nell'attesa di capire cosa sta accadendo nella sua mente.

Frattanto, la perdita di memoria di Can darà del filo da torcere anche a Huma. La madre dei Divit, infatti, dovrà fare i conti con l'ostilità del figlio maggiore visto che quest'ultimo non ricorderà di aver fatto pace con la mamma.

Insomma, i vecchi rancori tra Can e Huma torneranno a farsi sentire, ma ben presto grazie soprattutto alla tenacia di Sanem, l'affascinante fotografo inizierà a recuperare la memoria e a rimettere in ordine tutti i pezzi della sua vita.